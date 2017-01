Stand: 30.01.2017 15:48 Uhr

VfL Wolfsburg holt offenbar Dejagah zurück

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am vorletzten Tag der Transferperiode offenbar eine überraschende Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Ashkan Dejagah kehrt anscheinend zu den Niedersachsen zurück. Der Iraner veröffentlichte am Montag auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem zunächst ein Wimpel des VfL zu sehen ist. Dann schwenkt die Kamera auf das Gesicht des 30-Jährigen: "Wir sehen uns morgen beim Training", sagt der Deutsch-Iraner. Dejagah spielte von 2007 bis 2012 für die "Wölfe" (132 Bundesligapartien, 18 Tore), feierte mit den Niedersachsen 2009 die Meisterschaft, ehe er nach England zum FC Fulham ging und 2014 nach Katar zu Al-Arabi Sports Club wechselte. Eine offizielle Bestätigung des VfL steht noch aus.

Vertrag bis zum Saisonende

Dejagah, der seinen Vertrag in Katar aufgelöst hat, soll bei den Wolfsburgern einen Kontrakt bis zum Saisonende erhalten. Der Deutsch-Iraner kommt aus der Jugend von Hertha BSC, wo er auch seine Profikarriere begonnen hatte. Der abstiegsbedrohte VfL hatte in den vergangenen Wochen mit Julian Draxler, Daniel Caligiuri und Bruno Henrique drei Offensiv-Akteure abgegeben, allerdings auch Yunus Malli (FSV Mainz 05) und Paul-Georges Ntep (Stade Rennes) fürs offensive Mittelfeld verpflichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 30.01.2017 | 22:40 Uhr