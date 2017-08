Stand: 16.08.2017 17:12 Uhr

Wolfsburgs Brooks fällt monatelang aus

Hiobsbotschaft für den VfL Wolfsburg: Der Fußball-Bundesligist wird nach Club-Angaben rund drei Monate auf 17-Millionen-Euro-Neuzugang John Anthony Brooks verzichten. Der Innenverteidiger, der von Hertha BSC zu den Niedersachsen gewechselt ist, hat sich im DFB-Pokal-Spiel am vergangenen Sonntag bei Eintracht Norderstedt (1:0) einen Sehnenanriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der VfL nach genaueren Untersuchungen am Mittwoch mit. Der US-Amerikaner musste in der Partie gegen den Regionalligisten nach einem Zweikampf in der 37. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Auch Bruma fällt aus

Videos 07:24 Wolfsburgs Maximilian Arnold im Sportclub Sportclub

"Das ist ein für uns alle ein herber Schlag ins Kontor. Er ist mit großen Ambitionen gestartet und hat eine gute Vorbereitung absolviert", sagte Sportchef Olaf Rebbe. "Wir haben ihn als Säule verpflichtet und diese steht uns jetzt nicht mehr zur Verfügung." Damit verschärft sich das Abwehrproblem der Niedersachsen vor dem Saisonstart am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) zu Hause gegen Borussia Dortmund. Neben Brooks fällt in Jeffrey Bruma ein weiterer Stamm-Innenverteidiger bis auf weiteres aus. Der Niederländer hat noch Trainingsrückstand nach einer Knie-Operation. Somit sind für den Auftakt gegen Dortmund Robin Knoche und Neuzugang Felix Uduokhai als junges Innenverteidiger-Duo gesetzt.

Rebbe: "Wir haben noch zwei Wochen Zeit"

Nicht auszuschließen, dass die Niedersachsen nun nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um die Defensive zu verstärken. In der vergangenen Saison konnten Luiz Gustavo und Ricardo Rodriguez in der Abwehrzentrale aushelfen, doch beide haben den Club verlassen. "Wir haben noch zwei Wochen Zeit. Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, wie wir damit umgehen", sagte Rebbe den "kicker".

Weitere Informationen mit Video Arnold: "Momentan nicht einfach für mich" Maximilian Arnold hat die deutsche U21 als Kapitän zum EM-Titel geführt. Beim VfL Wolfsburg läuft es für ihn zurzeit allerdings nicht nach Wunsch. Er ist meist nur Ersatzspieler. mehr mit Audio VfL Wolfsburg: Die große Unbekannte Der VfL Wolfsburg hat sich nach der desaströsen Saison 2016/2017 Demut auf die Fahnen geschrieben. Der Kader wurde verjüngt, doch wie stark ist er wirklich? Die Saisonvorschau. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.08.2017 | 22:50 Uhr