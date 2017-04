Stand: 21.04.2017 09:33 Uhr

"Wölfe" in Berlin: Bleibt alles anders?

Wenn der VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Hertha BSC antritt, hat sich auf den ersten Blick nicht viel geändert gegenüber der 2:3-Hinrundenniederlage gegen die Berliner vor knapp fünf Monaten: Die "Wölfe" rangieren immer noch im Tabellenkeller und haben nur einen hauchdünnen Vorsprung auf den Relegationsplatz (damals zwei Zähler, heute einen). Die Berliner zählen weiterhin zu den Top Fünf der Liga und dürfen vom Europacup träumen. Trotzdem sind die Vorzeichen inzwischen anders geworden. Während der Hauptstadtclub seitdem von 16 Partien lediglich fünf gewinnen konnte, sammelten die Niedersachsen im gleichen Zeitraum 23 Punkte - immerhin sieben mehr als die Berliner.

Personell hat sich viel geändert

Auch der damalige VfL-Trainer Valérien Ismaël ist am Mittellandkanal inzwischen Geschichte, Nachfolger Andries Jonker setzt nicht nur auf ein anderes System (Vierer- statt Dreierkette), sondern muss gegenüber der Heimniederlage im Dezember auch mit ganz anderen Spielern auskommen: Torwart Diego Benaglio, Abwehrchef Jeffrey Bruma und Linksverteidiger Ricardo Rodriguez fehlen verletzt, die Mittelfeldakteure Daniel Caligiuri (Schalke) und Julian Draxler (Paris) haben den Verein inzwischen verlassen. Paul Seguin, unter Ismaël gesetzt, kommt unter dem neuen Coach nicht über Joker-Einsätze hinaus. Dafür haben sich die Winterneuzugänge Yunus Malli und Riechedly Bazoer im VfL-Team etabliert.

Gerhardt wieder von Beginn an?

Auch Yannick Gerhardt steht für die Veränderungen in Wolfsburg: Geholt von Trainer Dieter Hecking und Sportchef Klaus Allofs, unter Ismaël Nationalspieler geworden, musste der Ex-Kölner bei Jonker zunächst lernen, mit der Zuschauerrolle umzugehen. Beim jüngsten 3:0 gegen Ingolstadt durfte der 23-Jährige erstmals seit vielen Wochen wieder ran und glänzte mit zwei Torvorlagen. "Ich hoffe, dass ich neues Selbstvertrauen tanke", erklärte der Linksfuß, der in Berlin vermutlich erneut in der Startelf stehen wird. "Er hat es wirklich verdient, hat gut trainiert und es mit einer guten Leistung bestätigt", rechtfertigte Jonker seine Entscheidung für Gerhardt und gegen Jannes Horn, den zudem eine Schleimbeutelentzündung geplagt hatte.

Jonker: "Wir haben alles in der eigenen Hand"

Jonker: "Müssen zusammenhalten"







Gegen Ingolstadt haben die Wolfsburger zwar gewonnen, restlos überzeugend war der Auftritt allerdings nicht. "Das Niveau auf dem Trainingsplatz ist teilweise höher als in unseren Spielen. Das möchte ich natürlich umgekehrt sehen", gab Jonker am Donnerstag auf der Pressekonferenz zu Protokoll. Zugleich stellte der Niederländer fest: "Wir haben alles in der eigenen Hand. Wenn wir weiter so arbeiten, werden wir auch mehr Punkte holen - und darum geht es letztlich. Solange wir punkten, kommen wir da unten weg." Wie viele Zähler sein VfL noch sammeln muss, um den Klassenerhalt sicherzustellen, weiß Jonker nicht. "Jede Woche gibt es überraschende Ergebnisse. Es macht daher für mich überhaupt keinen Sinn, etwas auszurechnen. Wir müssen einfach jede Woche gut spielen und das entsprechende Ergebnis für uns erreichen", sagte er dem NDR.

