Der Wolfsburger Patient - Wende oder Ende? von Florian Neuhauss, NDR.de

Die Situation ist für ihn nicht neu. In seiner noch jungen Trainerkarriere hat Valérien Ismaël schon viel Druck zu spüren bekommen. Beim VfL Wolfsburg, aber auch zuvor beim 1. FC Nürnberg. Beim Zweitligisten aus Franken musste der Deutsch-Franzose 2014 nach nur 13 Partien gehen. Bei den "Wölfen" hat der 41-Jährige seit dem Wochenende 14 Bundesliga-Spiele als Cheftrainer erlebt. Doch eben jener Auftritt bei Borussia Dortmund (0:3) könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Der VfL ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Laut "Wolfsburger Allgemeiner Zeitung" muss Ismaël, wenn sein Team auch am kommenden Freitag gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) verliert, wohl seinen Platz räumen. "Ich weiß, was zu tun ist", sagte Sportchef Olaf Rebbe dem Blatt. "Wir werden alle Möglichkeiten, die wir haben, voll ausschöpfen."

"Schalte ab, das macht keinen Sinn!"

Dabei hatten die Bosse nicht etwa einen Sieg in Dortmund fest eingeplant. Es war die Art und Weise, die die Verantwortlichen schockierte. Deshalb fiel auch die von Rebbe angekündigte Video-Analyse am Sonntag sehr kurz aus. "Nach zehn Minuten habe ich gesagt: Schalte ab, das macht keinen Sinn!", erklärte Ismaël im "kicker". Nach diesem schwachen Auftritt hätte "jeder sein Fett wegbekommen müssen und das brauchen wir jetzt nicht". Besonders das Einknicken nach dem Rückstand bereitet Sorgen. Aufbäumen? Fehlanzeige! "Dabei muss man es zumindest versuchen", das Spiel zu drehen, betonte Rebbe.

Gerhardt: "Schwer, wenn man unten drin steht" NDR 2 - 18.02.2017 17:48 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Der VfL Wolfsburg bleibt in akuter Abstiegsgefahr: Das 0:3 in Dortmund war eine verdiente Pleite. "Es ist schwer für uns", so Yannick Gerhardt.







Bilanz kaum besser als unter Hecking

Der Eindruck verfestigt sich, dass die im Winter noch einmal personell umgebaute Mannschaft auch unter Ismaël nicht vorankommt. Der Coach der U23 war im Oktober zunächst interimsweise für den beurlaubten Dieter Hecking (jetzt Borussia Mönchengladbach) eingesprungen und dann zum Chef befördert worden. Unter Hecking hatten die "Wölfe" in dieser Saison sechs Punkte (ein Sieg, drei Remis) aus sieben Spielen geholt. Mit Ismaël sind es 16 Zähler (fünf Siege, ein Remis) aus nun 14 Partien. Fortschritt sieht anders aus.

"Wölfe"-Saison als Auf und Ab

Hätte der VfL nicht vor Weihnachten seine Spiele gegen Frankfurt (1:0) und in Mönchengladbach (2:1/so wurde der Platz frei für Hecking) gewonnen, wäre Ismaël wohl schon nicht mehr da. Oder durfte er nur bleiben, weil Wunschtrainer David Wagner absagte?

Der Erfolg zum Jahresauftakt und Rückrunden-Abschluss gegen den HSV (1:0) - er hätte zur Blaupause werden sollen für "die neuen Wölfe". Mit den teuren Neuzugängen Yunus Malli als Spielgestalter und Paul-Georges Ntep, der mit all seiner Power über den linken Flügel den Siegtreffer vorbereitet hatte. Aber auch mit den Arrivierten, die sich nun voll reinhängten für den gemeinsamen Erfolg.

Doch es blieb beim Auf und Ab: Es folgten drei Pflichtspiel-Niederlagen, bevor Wolfsburg mit dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim wieder ein Ausrufezeichen setzte. Also doch endlich die Wende zum Besseren? Ein lauteres "Nein" als mit ihrer Leistung in Dortmund hätten die Profis kaum geben können.

Entscheidet das Heimspiel gegen Bremen?

Ismaël wirkt ratlos. "Ich muss mich mit meinem Team zusammensetzen und die letzten drei Spiele analysieren, um zu sehen, was da passiert ist. Warum haben wir diese unterschiedlichen Gesichter gezeigt? Wo ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen?", fragte der Coach. Dabei weiß auch er: "Zwei schlechte Wochen in Folge kann man sich jetzt nicht mehr erlauben. Die Spiele werden weniger, jetzt kommen die Spiele, die du gewinnen musst." Zunächst das Nordduell gegen Bremen, aber es könnte schon seine letzte Chance sein.

