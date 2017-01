Stand: 26.01.2017 15:26 Uhr

Wolfsburg im Plan: Nächster Sieg gegen Augsburg?

Punkt eins in seinem Auftaktplan hat der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg abgehakt. Im ersten Spiel nach der Winterpause feierten die Niedersachsen einen Heimerfolg gegen den HSV. Punkt zwei ist der nächste Dreier im nächsten Spiel, das wieder auf eigenem Rasen ausgetragen wird. Am Sonnabend empfangen die "Wölfe" den FC Augsburg (15.30 Uhr / im NDR Livecenter), der mit einer Niederlage gegen Hoffenheim ins Jahr gestartet ist. "Die Marschroute bleibt weiter, die ersten beiden Heimspiele 2017 zu gewinnen. Der erste Sieg ist geschafft, jetzt arbeiten wir fokussiert an der zweiten Aufgabe", sagte Trainer Valérien Ismaël am Donnerstag.

Caligiuri ist weg, Arnold wieder da und Vieirinha hofft

Mit einem Erfolg gegen die Augsburger, es wäre der vierte in Folge für die Wolfsburger, könnte sich das Ismaël-Team der gröbsten Abstiegssorgen erst einmal entledigen. Nicht mehr mit dabei ist seit Dienstag Daniel Caligiuri, der zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Kein Problem für Ismaël: "Wir haben gute Alternativen und mehrere Varianten durchgespielt. Wir sind gut aufgestellt." Gegen den FCA wird vermutlich Vieirinha in der offensiven Dreierkette für Caligiuri spielen. Der Portugiese, der zuletzt noch Wechselkandidat war, hatte seine Sache nach der Einwechslung gegen den HSV gut gemacht.

Zudem steht mit Maximilian Arnold nach überstandenen Knieproblemen ein weiterer Mittelfeldspieler wieder zur Verfügung. Auch die Langzeitverletzten Sebastian Jung und Marcel Schäfer stehen zur Verfügung. "Es wird Härtefalle geben", kündigte Ismaël an.

