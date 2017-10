Stand: 20.10.2017 14:22 Uhr

Wolfsburg: Mit "Joker" Gomez zum zweiten Sieg?

Es war am 9. September beim 1:1 des VfL Wolfsburg gegen Hannover 96: Mario Gomez, mit 16 Treffern der Toptorjäger der "Wölfe" in der vergangenen Saison, stürzte unglücklich und verletzte sich am Sprunggelenk. Seitdem stand der Nationalstürmer nicht mehr auf dem Platz und den ohnehin enttäuschend in die Saison gestarteten Niedersachsen gelang kein Sieg mehr. Auch der Trainerwechsel im September schlug sich bislang nicht in dreifachen Punktgewinnen nieder. Der neue Coach Martin Schmidt verbuchte vier Remis in Serie. Er dürfte daher froh sein, den Torgaranten Gomez im Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag (18 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) zumindest als "Joker" wieder zur Verfügung zu haben: "(Gian-Luca, d. Red.) Itter und Gomez sind wieder voll dabei und bieten sich im Training an", zeigte sich der Fußballlehrer am Freitag zuversichtlich. Der erste Heimsieg der Saison wäre für die "Wölfe" auch wichtig, um in Ruhe die von Schmidt erkannte spielerische Weiterentwicklung vorantreiben zu können. Dann nämlich würden die Debatten um die Remis-Serie verstummen.

VfL-Coach Schmidt: "Unbesiegtsein ist ein gutes Gefühl" NDR 2 - 20.10.2017 15:15 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Vier Spiele, vier Unentschieden. Das ist die bisherige Bilanz von VfL-Trainer Martin Schmidt. Warum er damit gut leben kann, verrät Schmidt im Interview mit Kristoffer Klein.







Lazarett lichtet sich zur englischen Woche

Ein wichtiger Faktor dafür ist, dass sich das Lazarett der Niedersachsen langsam leert. In der besagten Nachwuchshoffnung Itter (Zerrung), John Anthony Brooks (Oberschenkelverletzung) und Jeffrey Bruma (Knieverletzung) weist der Kader rechtzeitig zur englischen Woche wieder Alternativen auf. Für Brooks und Bruma könnte es am Sonntag wohl maximal zu Teileinsätzen reichen, anders als in der Partie im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Hannover 96 (18.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de). Schmidt jedenfalls macht seinen Rekonvaleszenten Hoffnung: "Wir stehen vor einer englischen Woche. Daher werden wir wohl die gesamte Breite des Kaders nutzen." Auch Gomez könnte gegen Hannover ein Startelfkandidat sein, auch wenn er an das jüngste Aufeinandertreffen mit dem Rivalen aus der Landeshauptstadt keine guten Erinnerungen haben dürfte.

