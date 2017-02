Stand: 03.02.2017 17:49 Uhr

VfL Wolfsburg in Köln ohne Dejagah

Worüber ist nicht alles spekuliert worden. Ricardo Rodriguez zu Paris St. Germain, Luiz Gustavo zu Inter Mailand, Jakub Blaszczykowski zurück nach Polen und Koen Casteels zum SSC Neapel. Der VfL Wolfsburg hätte noch einmal ganz groß auf dem Transfermarkt tätig werden müssen. Doch Sportchef Olaf Rebbe hat einen kühlen Kopf bewahrt und ist womöglich an der einen oder anderen Stelle hart geblieben. Gegangen sind neben dem früh abgegebenen Julian Draxler am Ende in Bruno Henrique, Daniel Caligiuri, Carlos Ascues und Josip Brekalo nur Spieler aus der zweiten Reihe.

Dejagah nicht im Kader - Didavi wieder fit

Dejagah nicht im Kader - Didavi wieder fit







Vor der Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln (Sonnabend/15.30 Uhr, im NDR Livecenter) sorgte vielmehr ein Zugang für die meiste Aufregung: Ashkan Dejagah ist zurück. Doch der Mittelfeldmann, bereits von 2007 bis 2012 ein "Wolf" und zuletzt bei Al-Arabi Doha unter Vertrag, wird im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde noch nicht helfen können. Er steht nicht im Kader der Niedersachsen. "Wir warten noch auf die Freigabe von Ashkan Dejagah und sind im engen Austausch mit der DFL", erklärte Rebbe. Der deutsche Verband muss die Angelegenheit mit der FIFA klären, weil der iranische Nationalspieler noch im arabischen Emirat registriert ist. Zurückgreifen kann Coach Valérien Ismaël hingegen auf Daniel Didavi, der sich nach Knieproblemen im Training zurückgemeldet hat. Christian Träsch hat sich derweil eine Fußprellung zugezogen.

Gerhardt bereut Wechsel nicht

Während Dejagah also warten muss, können sich zwei andere auf ihren Höhepunkt freuen. Linksverteidiger Yannick Gerhardt, der im Sommer für geschätzte 13 Millionen Euro zum VfL kam, trifft auf seinen Ex-Verein. Nach zehn Jahren in Köln wollte der 22-Jährige eigentlich den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen. Vor dem Duell musste er nun dem "kicker" sagen: "Wir sind der Außenseiter." Während der FC einen Punkt hinter Platz sechs liegt, trennen die "Wölfe" nur vier Zähler von der Abstiegsregion. "Natürlich habe ich mir die Tabellenkonstellation ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich bin noch immer zu 100 Prozent von meiner Entscheidung überzeugt. Ich bereue diesen Schritt auf keinen Fall."

Benaglio vor Rekord

Spieler Nummer zwei ist die Nummer eins: Diego Benaglio zieht mit einem weiteren Einsatz wieder mit Teamkollege Marcel Schäfer an der Spitze der Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe" gleich. Und der 33-Jährige könnte bald weitere Rekorde purzeln lassen. Schon am 8. April könnte Benaglio mit 265 Einsätzen mit Ciriaco Sforza als Schweizer mit den meisten Bundesliga-Spielen gleichziehen. Eine Woche später könnte er der ausländische Torhüter mit den meisten Einsätzen werden - Ronnie Hellström liegt in dieser Statistik vorn. In der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" betonte der Kapitän vor dem Köln-Spiel: "Das spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Die drei Punkte sind viel wichtiger, das andere ist nicht mehr als eine Randnotiz." Benaglio erklärte aber auch, dass es ihn "stolz" mache, "so viele Spiele für den VfL bestritten zu haben". Ruft der Keeper seine Leistung ab, kommen die weiteren Einsätze automatisch.

