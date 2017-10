Stand: 10.10.2017 13:47 Uhr

"Wölfe": Goldener Oktober oder heißer Herbst?

Drei Spiele in der Fußball-Bundesliga hat Martin Schmidt bislang als Trainer des VfL Wolfsburg zu verantworten und keines verloren. Allerdings auch keines gewonnen: Drei Remis schlagen zu Buche und nicht nur deshalb fällt es schwer, eine Tendenz für die sportliche Entwicklung unter dem Nachfolger von Andries Jonker abzuleiten. Auch die personelle Situation gibt wenig Aufschluss: Zwar kehrten einige Verletzte auf den Trainingsplatz zurück, aber erstens wird es mit dem Comeback bei einigen noch dauern, und zweitens gab es beim gerade erst genesenen Sebastian Jung wieder einen Rückschlag.

Das bevorstehende sportliche Programm hat es ebenfalls in sich: Am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) geht es nach Leverkusen, dann gastiert Hoffenheim in Wolfsburg. Anschließend kommt es im DFB-Pokal zum Niedersachsenduell gegen Hannover, ehe die Auswärtspartie bei Schalke 04 ansteht. Beim VfL stellt sich also die Frage: Wird es ein goldener Oktober oder doch eher ein heißer Herbst?

Bilanz macht wenig Hoffnung

Die Bilanz gegen die kommenden Gegner lässt nichts Gutes erahnen. In Leverkusen haben die "Wölfe" von den jüngsten zehn Gastspielen lediglich eines gewinnen können, gegen Hannover warten sie seit 2011 auf einen Heimsieg, auf Schalke gingen die jüngsten sieben Partien allesamt verloren. Immerhin: Hoffenheim ist in Wolfsburg ein gern gesehener Gast - in neun Heimspielen gab es sechs Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage.

Brooks-Rückkehr frühestens in drei Wochen

Wann John-Anthony Brooks nach seinem Sehnenanriss im rechten Oberschenkel dem VfL wieder zur Verfügung steht, ist noch offen. Der US-Amerikaner kehrte zwar auf den Trainingsplatz zurück, Sportdirektor Olaf Rebbe rechnet jedoch frühestens Ende Oktober - also möglicherweise gegen Schalke - mit einem Comeback des Abwehrchefs: "Eine genaue Prognose abzugeben, ist schwierig bei solch einer Verletzung. Jay hat sein Reha-Programm nach Plan absolviert, er brennt darauf, dass es vorangeht. Er bekommt aber die Zeit, die er braucht." Wie wichtig das ist, zeigt das Beispiel von Sebastian Jung: Der Abwehrspieler zog sich im Training eine Außenband-Ruptur am rechten Sprunggelenk zu und fällt erneut vier Wochen aus. Dabei hatte Jung zunächst einen zu Jahresbeginn erlittenen Kreuzbandriss auskuriert und war nach einer anschließenden Risswunde und einem Muskelfaserriss erst seit wenigen Wochen wieder fit.

Gomez schon gegen Leverkusen dabei?

Brooks und Jung sind nicht die einzigen Sorgenkinder beim VfL: Auch Jeffrey Bruma kämpft seit seiner Knie-Operation um sein Comeback - der Innenverteidiger wird wohl ebenfalls erst im November zurückkehren. Deutlich schneller sollte es bei Daniel Didavi (Zeh-Prellung) und Mario Gomez (Bänderanriss und Kapseleinriss im Sprunggelenk) gehen. Nationalstürmer Gomez holte sich medizinischen Rat bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und bekam grünes Licht für die Rückkehr ins Mannschaftstraining. In "Bild" äußerte sich VfL-Coach Schmidt darüber erleichtert: "Den Kapitän im Kader zu haben, ist wichtig." Der VfL-Plan: In Leverkusen könnte Gomez zumindest als Joker zum Einsatz kommen - und mithelfen, dass den Wolfsburgern ein goldener Oktober bevorsteht.

