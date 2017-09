Stand: 18.09.2017 10:50 Uhr

Wolfsburg trennt sich von Trainer Jonker

Erst ein Sieg aus vier Spielen, magere zwei Tore erzielt, Rang 14 in der Tabelle - die bisherige Saisonbilanz des VfL Wolfsburg ist wenig erbaulich. Nach dem jüngsten uninspirierten Bundesliga-Auftritt der Niedersachsen beim VfB Stuttgart (0:1) sahen sich die Verantwortlichen nun zum Handeln gezwungen und gaben die Trennung von Trainer Andries Jonker bekannt. Auch die Assistenztrainer Uwe Speidel und Freddy Ljungberg sowie Spielanalytiker Jan van Loon wurden von ihren Aufgaben entbunden. Bereits am Sonntagabend hatte Manager Olaf Rebbe einen TV-Auftritt im NDR Fernsehen abgesagt, weil kurzfristig ein Treffen mit der Geschäftsführung anberaumt worden war. Laut Clubangaben steht der Sportchef mit einem möglichen Jonker-Nachfolger bereits in finalen Verhandlungen. "Wir haben in dieser Woche zwei schwierige Spiele vor der Brust und somit keine Zeit zu verlieren, wollten aber auch keine Interimslösung anstreben, sondern sofort den neuen Cheftrainer installieren", betonte Rebbe.

"Wahrnehmbare Stagnation in der Mannschaft"

Der "kicker" hatte berichtet, dass Teile der Mannschaft, aber auch der Führung von Jonker abgerückt seien. Die Bosse - der Aufsichtsrat um Chef Francisco Javier Garcia Sanz, die Geschäftsführer Wolfgang Hotze und Tim Schumacher hätten die Überzeugung verloren, dass es mit dem Niederländer wieder aufwärts gehen kann. "Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels, sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft", sagte Wolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung.

Jonker zuletzt zunehmend ratlos

Jonker, der die "Wölfe" erst im Februar übernommen und über die Relegation vor dem Abstieg bewahrt hatte, wirkte zuletzt zunehmend ratlos: Am Sonnabend in Stuttgart lief in der Wolfsburger Offensive überhaupt nichts zusammen. Weder der mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Last-Minute-Neuzugang Divock Origi (Rebbe: "Macht unser Angriffsspiel noch variabler") noch Nany Dimata konnten den verletzten Mario Gomez ersetzen. Der VfL-Coach setzte auf Geduld: "Freitag konnten wir nicht Elf gegen Elf spielen lassen, Divock hat am Donnerstag nicht trainiert. Nany ist ein talentierter Stürmer, aber die Bundesliga ist anders als die belgische Liga. Man sieht, dass es alles noch Zeit braucht", erläuterte der Niederländer. Die Zeit hat der 54-Jährige nun nicht mehr bekommen. Bereits am Dienstag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sitzt beim Heimspiel gegen Werder Bremen ein anderer auf der Trainerbank.

