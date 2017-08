Stand: 07.08.2017 09:35 Uhr

VfL Wolfsburg: Die große Unbekannte

Der VfL Wolfsburg hat sich nach der desaströsen Saison 2016/2017, in der erst in der Relegation der Klassenerhalt gelang, Demut auf die Fahnen geschrieben. Der Kader wurde verjüngt, doch wie stark ist er wirklich? Die Saisonvorschau.

So lief die Saison 2016/2017

Die vergangene Spielzeit war für die "Wölfe" eine einzige Enttäuschung. Mit Europacup-Ambitionen gestartet, musste der VfL den Umweg über die Relegation gegen Eintracht Braunschweig gehen, um überhaupt die Klasse zu halten. Zwei Trainer (Dieter Hecking und Valérien Ismaël) wurden gefeuert, auch Sportchef Klaus Allofs musste am Ende der Hinrunde seinen Posten räumen und wurde durch Olaf Rebbe ersetzt. Den Klassenverbleib sicherte sich die Mannschaft von Coach Andries Jonker schließlich mit zwei 1:0-Siegen gegen den Nachbarn aus Braunschweig. "Abstiegskampf ist hardcore. Das wünsche ich niemandem", fasste Nationalspieler Mario Gomez die Gefühlslage in Wolfsburg anschließend zusammen.

Wer kam, wer ging?

Weitere Informationen 27 Bilder Wolfsburgs Kader für die Saison 2017/2018 Von Neuzugang Patrick Drewes im Tor, bis hin zu Mario Gomez: Der "Wölfe"-Kader in Bildern. Bildergalerie

Der VfL Wolfsburg hat seinen Kader in der Sommerpause verjüngt. Eine Reihe gestandener und altgedienter Profis verließen den VfL. Bundesliga-Rekordspieler Diego Benaglio wechselte nach Monaco, Ricardo Rodriguez zum AC Mailand sowie Luiz Gustavo zu Olympique Marseille. Auch Nachwuchshoffnung Jannes Horn verließ überraschend den Verein und ging zum 1. FC Köln.

Als Gustavo-Ersatz kam Ignacio Camacho aus Malaga. Er kostete wohl knapp 20 Millionen Euro Ablöse, ebenso wie Abwehrspieler John Anthony Brooks, der von Hertha BSC geholt wurde. Außenverteidiger Paul Verhaegh dürfte die Defensive stabilisieren, Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden) könnte eine gute Rolle im offensiven Mittelfeld spielen. Ansonsten investierte der Club vor allem in Nachwuchsspieler, beispielsweise Nany Landry Dimata (KV Oostende) oder Kaylen Hinds (U23 FC Arsenal). Handlungsbedarf besteht laut Jonker und Rebbe noch auf den offensiven Außenbahnen.

Der Trainer: Jonker verbreitet Optimismus

Der Niederländer Jonker gab im Februar dieses Jahres seinen Posten als Leiter des Nachwuchszentrums beim FC Arsenal auf, um Chefcoach in Wolfsburg zu werden - und letztlich gelang, was von ihm gefordert wurde: der Klassenerhalt. Dass seine Elf dabei nur selten ansehnlichen Fußball spielte, verbuchte Jonker in der Kategorie "der Zweck heiligt die Mittel". In der kommenden Saison soll dies anders werden. "Die Mannschaft hat Fortschritte im physischen Bereich gemacht und sie ist auf dem Platz jetzt besser aufeinander abgestimmt", gab sich der Niederländer zuletzt optimistisch.

Ausblick auf die kommende Saison

Bloß nicht noch einmal in derart schweres Fahrwasser gelangen wie in der vergangenen Spielzeit, lautet das Ziel in Wolfsburg. "Nach einer so miserablen Saison wie der letzten sitzt der Schock immer noch tief. So etwas will keiner von uns noch einmal erleben", sagte Rebbe, der immer wieder betont, der VfL wolle "Demut zeigen". Doch wie stark ist Wolfsburg wirklich? Das Potenzial der Einzelspieler sollte ausreichen, um einen erneuten Abstiegskampf zu vermeiden. Gleichzeitig gibt es eine Menge Fragezeichen: Wie schnell bildet sich nach den Abgängen langjähriger Leistungsträger eine neue Hierarchie im Team? Wie gut sind die Neuzugänge? Was passiert, wenn Mittelstürmer Gomez langfristig ausfällt? Beim VfL Wolfsburg scheint in der kommenden Spielzeit vieles möglich zu sein. Ein Platz in der Europa League bei einem nahezu perfekten Saisonverlauf ist ebenso denkbar wie ein erneutes Zittern um den Klassenerhalt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.08.2017 | 22:50 Uhr