Wolfsburg: Es läuft wieder bei Gomez von Johannes Freytag, NDR.de

Drei Treffer hat der VfL Wolfsburg in den jüngsten drei Bundesligapartien erzielt, alle drei gelangen Mario Gomez. Allein der Torriecher des Nationalstürmers brachte so den Niedersachsen sieben Zähler. Was die kleine Serie umso bemerkenswerter macht, ist die scheinbar besondere Beziehung des 31-Jährigen zu Andries Jonker, der seit eben diesen drei Spielen neuer Coach bei den "Wölfen" ist. Nimmt man die fünf Bayern-Partien aus dem Jahr 2011 hinzu, als es die gleiche Chef-Stürmer-Konstellation in München gab, ergibt sich die beeindruckende Gesamtbilanz von acht Spielen mit zwölf Gomez-Toren. Und: Das Duo hat dabei noch keine Niederlage erlebt.

Gomez lobt die "Handschrift des Trainers"

Gomez: "Trotzdem nicht ganz happy" NDR 2 - 19.03.2017 10:23 Uhr Autor/in: Tillner,Burkhard Mario Gomez ist Tor- und Punkte-Garant beim VfL Wolfsburg. Seine jüngsten drei Treffer bescherten den Niedersachsen sieben Zähler. Burkhard Tillner hat mit dem Stürmer gesprochen.







"Ich will gar nicht verraten, was unser Rezept ist. Die Spieler haben einfach wieder mehr Selbstvertrauen. Alle wissen, was sie tun müssen. Das ist ganz klar die Handschrift des Trainers", sagte der Stürmer, der trotz seines Laufs die Situation des Clubs nach wie vor kritisch einschätzt.: "Sieben Punkte in drei Spielen und immer noch 15. - das fühlt sich komisch an. Verrückt, dass alle plötzlich gewinnen." Und auch mit dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Darmstadt war Gomez nicht vollends zufrieden: "Ich bin nicht ganz happy. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, weil wir das Spiel viel früher entscheiden müssen", erklärte der Siegtorschütze bei NDR 2. Der "letzte Tick" fehle einfach noch, so der 31-Jährige: "Wenn der auch noch kommt, dann gewinnen wir solche Spiele 3:0 oder 4:0 und erleben einen viel ruhigeren Samstagnachmittag als bisher."

"Habe das Gefühl, dass es jeden Moment klingeln kann"

Dennoch ist in Wolfsburg ein Aufschwung zu spüren: Jonker hat nicht nur die Ansprache (Gomez: "Er peitscht uns jeden Tag ein, dass wir gut sind") verändert, sondern auch die Taktik. Er will seinen Mittelstürmer fast ausschließlich nur im Strafraum sehen, frei von anderen Verpflichtungen. "Mario muss die Bälle im Strafraum bekommen. Dort ist er meiner Meinung nach sehr, sehr gut", erklärte der Niederländer. Das Ergebnis gibt ihm Recht: "Ich habe wieder das Gefühl, dass es jeden Moment klingeln kann. Das ist das Allerwichtigste für einen Stürmer", stellte Gomez fest.

"Manchmal kommt so ein Fußballmärchen vorbei"

Von den Top Ten der Wolfsburger Bundesliga-Rekordtorschützen ist der Angreifer mit seinen bislang neun Saisontoren noch ein wenig entfernt. Aber wenn es weiter so läuft, dürfte Gomez bald in der Liste auftauchen. Der 31-Jährige will beim VfL bleiben: "Ich habe ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu den Verantwortlichen. Jetzt mit dem Trainer und dem Weg, den wir eingeschlagen haben, kann ich mir es mehr als vorstellen", erklärte Gomez, dessen Vertrag bei den Niedersachsen noch bis 2019 läuft. Trainer Jonker hätte sicherlich nichts dagegen: "Manchmal kommt so ein Fußballmärchen vorbei. Lasst es noch ein bisschen laufen."

