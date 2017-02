Stand: 10.02.2017 16:44 Uhr

VfL Wolfsburg: "Doppelzehn" als Lösung?

Es sind momentan Kleinigkeiten, an denen sich der VfL Wolfsburg aufzurichten versucht. Trainer Valérien Ismael gelang es sogar, dem insgesamt sehr enttäuschenden 0:1 im DFB-Pokal bei Bayern München noch etwas Positives abzugewinnen. "Wir müssen an die letzten zehn Minuten des Pokalspiels anknüpfen", forderte der Franzose vor der Bundesliga-Begegnung gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr). "Ich glaube daran, dass die Mannschaft die Fähigkeit besitzt, ein Spiel mit viel Mut über 90 Minuten zu bestreiten", betonte Ismael. Gezeigt hat sie dies allerdings noch nicht. Auch nicht während ihrer kleinen Siegesserie Ende der Hinrunde/Anfang der Rückrunde.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Dejagah noch immer nicht spielberechtigt

Obwohl der VfL in der Winterpause reichlich Geld für Offensivpersonal ausgegeben hat, ist eine durchdachte Spielidee kaum zu erkennen. Auch "Königstransfer" Yunus Malli hat noch eine Menge Luft nach oben. Vielleicht wagt Ismael am Sonntag sogar die "Doppelzehn" mit zwei gelernten Spielmachern und stellt sowohl Malli als auch den lange Zeit verletzten Daniel Didavi von Beginn an auf. Noch immer keine Option ist hingegen Ashkan Dejagah. Für den Winterzugang gibt es nach wie vor keine Spielgenehmigung. "Wir arbeiten an einer schnellen Lösung", sagte Wolfsburgs Sportchef Olaf Rebbe. Fehlen wird außerdem der gesperrte Abwehrchef Jeffrey Bruma (fünfte Gelbe Karte).

Benaglio vor Rekord

Falls er sich nicht mehr verletzt oder Ismael doch den in München überzeugenden Koen Casteels zwischen die Pfosten stellt, wird Diego Benaglio am Wochenende einen Rekord aufstellen. Der Kapitän könnte gegen Hoffenheim sein 257. Bundesliga-Spiel für den VfL bestreiten und damit alleiniger Rekordhalter werden. Derzeit teilt er sich Rang eins mit Marcel Schäfer.

