"Wölfe": Mit Kondition und Teamgeist nach oben von Thorsten Iffland, NDR Hörfunk

Das, was die Profis des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am einzigen freien Nachmittag im Trainingslager in La Manga gemacht haben, war bezeichnend für die intensive Zeit unter der spanischen Sonne: nämlich nichts. "Die Jungs sind total platt", bestätigte VfL-Coach Valérien Ismaël mit einem fast teuflischen Lächeln. Von nichts kommt nichts - das ist die Maxime des Wolfsburger Trainers in dieser Wintervorbereitung. Dreimal täglich, die erste Einheit begann schon morgens um halb acht, bat Ismaël seine Spieler zum Training.

Kondition stand im Vordergrund

Sogar die vor allem aus "Magathschen" Zeiten gefürchteten Medizinbälle waren regelmäßig Teil der Übungen. Aus gutem Grund: Der VfL steckt nach einer katastrophalen Hinrunde im Abstiegskampf und soll dafür körperlich gerüstet sein. Das dürfte nach diesem harten Trainingslager gelungen sein, auch wenn Ismaël in den Tagen von La Manga nie mit dem vollen Kader trainieren konnte. Ein Virus legte mehr als eine Handvoll Spieler flach. Die Zahl der Ausfälle war zwischenzeitlich so hoch, dass ein geplantes Testspiel komplett abgesagt wurde und zwei weitere nur verkürzt stattfinden konnten.

Rebbe kam, sah und transferierte

Da half es dann auch nicht viel, dass der VfL im Eiltempo die Kaderplanungen für die Rückrunde vorantrieb. Insgesamt vier Neuzugänge trainierten in La Manga das erste Mal mit ihren neuen Teamkollegen. Der Königstransfer ist ohne Zweifel Yunus Malli. Der Ex-Mainzer wechselte für 12,5 Millionen Euro Ablöse zum VfL - und das, obwohl in der Vergangenheit auch Topclubs wie Borussia Dortmund an dem Mittelfeldspieler interessiert waren. Hauptverantwortlich für diesen Coup war Olaf Rebbe, der nach dem Mega-Transfer von Julian Draxler zu Paris Saint-Germain nun den nächsten millionenschweren Deal vollzog. "Das macht uns stolz, dass wir diesen Transfer so abwickeln konnten in dieser Geschwindigkeit", erklärte Rebbe, der nicht nur deshalb zum Sportdirektor befördert wurde.

"Wir sind davon überzeugt, dass Olaf Rebbe die beste Lösung für den VfL Wolfsburg ist", unterstrich Geschäftsführer Wolfgang Hotze und verwies dabei auf die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rebbe. Damals noch im Schatten und als rechte Hand von Klaus Allofs, nun in der ersten Reihe als Sportdirektor.

Malli und Ntep überzeugen

Malli, der bei den Testspielen gegen Heerenveen und Sion schon andeutete, dass er besonders im Zusammenspiel mit Stürmer Mario Gomez eine Bereicherung sein wird, könnte die Schlüsselfigur im Wolfsburger Offensivspiel werden. Paul-Georges Ntep, bis dato der letzte Neuzugang, ist vom Spielertyp am ehesten mit Pierre-Emerick Aubameyang zu vergleichen. Der Franzose ist extrem schnell und auch nach den ersten Eindrücken in La Manga ein Kandidat für die Startelf.

Gomez sieht Sinneswandel im Team

Der bemerkenswerteste Satz in diesem Trainingslager fiel von Gomez. Der Nationalspieler hat offenbar einen Sinneswandel innerhalb der Mannschaft beobachtet: "Alle sind befreiter. Die, die hier sind, haben wirklich Lust auf die Rückrunde und wollen es auch besser machen als in der Hinrunde." Eine derartige Grundeinstellung müsste eigentlich selbstverständlich sein. Zu oft aber enttäuschte der VfL in der Vergangenheit genau in diesem Punkt.

Charakterlich und körperlich ist der VfL in dieser Wintervorbereitung offensichtlich vorangekommen. Fragt sich nur wie stabil diese Entwicklung ist. Die zwei Heimspiele zum Rückrundenstart gegen Hamburg und Augsburg sind Chance und Gefahr zu gleich.

