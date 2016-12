Stand: 28.12.2016 17:40 Uhr

VfL Wolfsburg - Tritt auf die Transferbremse

Nachdem das letzte VfL-Spiel in diesem Jahr abgepfiffen worden war (2:1 in Gladbach), ging es ganz schnell. Der abwanderungswillige Nationalspieler Julian Draxler wurde nur wenige Tage später für rund 42 Millionen Euro nach Frankreich an Paris St. Germain verkauft. Und es schien so, als ob in der Winterpause noch einige "Wölfe" mehr das Rudel verlassen würden - so schnell wie möglich. Mittelfeldspieler Luiz Gustavo zum Beispiel, oder Verteidiger Ricardo Rodriguez. Am Mittwoch allerdings hat Wolfsburgs Leiter Sport, Olaf Rebbe, andere Töne angeschlagen: "Nach den turbulenten Tagen brauchen wir jetzt erstmal Ruhe. Wir müssen da ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten", sagte der 38-Jährige. Das heißt: Nach dem Abgang von Draxler soll es kurzfristig erst einmal keine weiteren personellen Veränderungen am Mittellandkanal geben. Es ist der Tritt auf die Transferbremse.

Rebbe: "Haben keine Verkaufslisten"

Im Hinblick auf mögliche Wechselkandidaten wie Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez, Carlos Ascues, Vieirinha oder Koen Casteels sagte Rebbe: "Wir haben keine Verkaufslisten." Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, Gustavo würde im Winter ebenfalls die Freigabe erhalten, Rodriguez und Casteels sollten dagegen bleiben. "Das sind Spekulationen, daran beteiligen wir uns nicht. Am 3. Januar ist Trainingsstart, erst dann werde ich mich mit dem Trainer intensiver über mögliche Personalien unterhalten."

Wie werden die Draxler-Einnahmen genutzt?

Der 38 Jahre alte vorherige Assistent des früheren Sport-Geschäftsführers Klaus Allofs hat nach dessen Aus Mitte Dezember bis auf weiteres die Manager-Verantwortung übernommen. Der Draxler-Verkauf an Heiligabend in die französische Haupstadt war sein erster großer Transfer. Ob zumindest ein Teil der stattlichen Summe für einen neuen Offensivspieler eingesetzt wird, ist laut Rebbe "noch völlig offen".

