Stand: 15.11.2017 07:19 Uhr

VfL-Frauen: Torfestival gegen Florenz?

Zwölf Pflichtspiele haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bislang in dieser Spielzeit absolviert und könnten mit dem Saisonverlauf zufrieden sein. Zehn Siege, ein Remis und lediglich eine Niederlage schlagen zu Buche. In allen drei Wettbewerben - Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - befindet sich das Team von Trainer Stephan Lerch auf Kurs. 47 Tore erzielten die "Wölfinnen" schon, allein zwölf davon beim 12:2 in der ersten Runde der Königsklasse gegen Atletico Madrid. Und dennoch gibt es kritische Worte. "Unser Manko ist noch, dass wir zu viele Chancen ungenutzt lassen", sagte Katharina Baunach nach dem jüngsten 1:0-Erfolg in der Bundesliga gegen den 1. FFC Frankfurt.

Florenz als Aufbaugegner?

Videos 02:43 VfL-Coach Lerch und die Glatze des Glücks Sportclub

Heute (18 Uhr) ist nun wieder internationaler Fußball in Wolfsburg angesagt, der ACF Florenz reist zum Achtelfinal-Rückspiel an. Dass sich der VfL für die nächste Runde qualifiziert, bezweifelt wohl kaum jemand. Denn bereits das Hinspiel in der Toskana gewannen die VfL-Frauen mit 4:0 (0:0). Schon zur Halbzeit hätte das Lerch-Team klar führen müssen, vergab aber zahlreiche Torgelegenheiten.

"Es ist ärgerlich, dass wir uns nicht belohnen für die vielen erarbeiteten Chancen", sagte Stürmerin Alexandra Popp, die sich vom vermeintlich leichten Spiel gegen den Underdog aus Florenz einen Befreiungsschlag erhofft: "Vielleicht bietet uns das auch eine Möglichkeit, wieder selbstbewusster vor dem Tor zu agieren." Vielleicht gibt es ja sogar wieder ein Torfestival wie gegen Madrid?

