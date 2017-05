Stand: 11.05.2017 09:44 Uhr

Werder: "Optimistisch, aber nicht entspannt"

Vor wenigen Wochen schien bei Werder Bremen nicht einmal klar, in welcher Liga die Hanseaten in der kommenden Saison spielen werden - jetzt steht der Klassenerhalt fest. Werder darf sogar von Europa träumen, und dennoch gibt es kein Zurücklehnen bei den Clubverantwortlichen. "Ich bin optimistisch, aber nicht entspannt", sagte Aufsichtsratschef Marco Bode der "Kreiszeitung Syke". Was der Ex-Profi damit meinte, ist klar: Werder kann zwar im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) einen großen Schritt in Richtung Europa League machen, ob der Club in der kommenden Saison den internationalen Ansprüchen genügen kann, ist jedoch fraglich. Zu viele personelle Fragen sind offen und hängen offenbar nicht einmal davon ab, ob Werder mit dem Pfund Europacup wuchern kann.

So könnte Werder Bremen spielen





















Gnabry: Werder oder Hoffenheim?

Bode weiß, wie schwer es ist, Top-Profis wie Max Kruse, Thomas Delaney oder Serge Gnabry in Bremen zu halten: "Für die Spieler, die bei Werder herausragen, werden sich immer attraktive Optionen eröffnen." Verbrieft sind vor allem die Begehrlichkeiten, die Gnabry in der Liga geweckt hat. Der Offensivmann, hinter Kruse mit zehn Treffern zweitbester Werder-Torschütze, spielt am Wochenende möglicherweise gegen seinen kommenden Arbeitgeber. Die Kraichgauer haben großes Interesse an dem 21-Jährigen und locken mit der Aussicht auf die Champions League. Die Option Leipzig (Tausch mit Davie Selke?) ist nach "kicker"-Informationen vom Tisch und auch die offene Trainerfrage beim BVB scheint einen Wechsel zu den Westfalen eher unwahrscheinlich zu machen. Mit anderen Worten: Gnabry, am Sonnabend wohl in der Startelf, hat die Wahl zwischen Werder und Hoffenheim.

Herzog: Europa League Schlüssel zu neuer Ära

In Bremen hat Gnabry einen Vertrag bis 2020, angeblich aber auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro. Ein "Schnäppchenpreis" für einen Nationalspieler mit Perspektive. Werders Sportchef Frank Baumann ist dennoch zuversichtlich, "Serge mindestens noch eine Saison bei uns halten zu können". Ex-Werder-Profi Andreas Herzog glaubt daran nicht: "Solche jungen Talente hat Werder immer schon verkaufen müssen und das wird auch in Zukunft so sein." Der Österreicher ist aber zuversichtlich, dass bei Werder etwas heranwachsen kann: "Um jemanden wie Kruse, der schon bei Gladbach und Wolfsburg war, und Zlatko Junuzovic, der verlängert hat, kann man sicher ein Team entwickeln. Der Schlüssel dafür wird die Europa-League-Qualifikation sein. Dann wäre der Verein wieder attraktiver und sie hätten Zusatzeinnahmen." Das sieht auch Ex-Trainer Thomas Schaaf so: "Sportlich gesehen wäre es ein Riesengewinn, dort dabei zu sein", sagte der 56-Jährige im Sportclub.

