Werder: Breaking Bad mit Frings?

Die US-TV-Serie "Breaking Bad" (zu deutsch sinngemäß "vom rechten Weg abkommen") handelt von einem biederen Chemielehrer, der sich zu einem rücksichtslosen Kriminellen wandelt. In der Serie gibt es den Drogenbaron Gustavo Fring, der seinen Rollennamen keinem Geringeren als Torsten Frings verdankt. "Ich war Fan von diesem berühmten deutschen Fußballer. Der hieß Frings", erklärte einer der Drehbuchautoren. Lediglich das "S" am Ende des Nachnamens habe gestört. "Man musste immer ein Apostroph setzen, das ging mir gehörig auf den Sack. Also ließ ich es weg." Jener Frings, der 326 Mal (36 Tore) in der Bundesliga für Werder Bremen auflief und später als Co-Trainer bei den Hanseaten arbeitete, will nun am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) als Chefcoach mit seinem Club Darmstadt 98 die Bremer vom rechten (Erfolgs-)Weg abbringen. Erstmals seit seinem Abschied aus Bremen kehrt Frings an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Bleibt Werder Bremen auf Erfolgskurs? NDR Info - 02.03.2017 15:59 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz Werder Bremen kann gegen Darmstadt den dritten Bundesliga-Sieg in Folge einfahren. Trainer Nouri warnt aber vor zu viel Optimismus und hat sich in der Torwart-Frage entschieden.







"Klar ist das ein besonderes Spiel für mich", sagte der 40-Jährige. "Ich habe rund 20 Jahre bei diesem Verein verbracht und dort Großartiges erlebt. Ich habe in Bremen noch viele Freunde", so Frings und fügte vielsagend an: "Im Verein allerdings weniger." Dass er im September 2016 als Assistenzcoach zusammen mit Cheftrainer Viktor Skripnik freigestellt wurde, sei "nicht schön" gewesen, gleichwohl stellte er klar: "Es ist keinesfalls so, dass es mir um Rache oder Ähnliches geht."

Frings: "Nicht schön, der alten Liebe wehzutun"

Die Reise in die Vergangenheit wird für den 79-maligen Nationalspieler zum Trip der Emotionen. Doch über allen zwiespältigen Gefühlen für seinen Herzensclub steht die neue Liaison mit den Lilien. "Natürlich ist es nicht schön, meiner alten Liebe wehzutun. Aber wir müssen punkten, um die Klasse halten zu können." Deshalb ruht derzeit auch der ansonsten rege Kontakt zum einstigen Mitspieler und Kumpel Clemens Fritz. Der Werder-Kapitän ("ein extrem wichtiges Spiel") hat Respekt vor dem Trainer Frings: "Torsten wird alles mögliche tun, um uns ein Bein zu stellen." Das sieht auch Theodor Gebre Selassie so: "Er wird Darmstadt heiß machen, die werden alles geben."

Nouri: "Wir sind immer noch mittendrin"

Mit einem Sieg könnte Frings seinem früheren Werder-Kollegen Alexander Nouri einige Probleme bereiten. Mit den jüngsten zwei Auswärtssiegen kletterten die Bremer zwar wieder über den Strich, drohen bei einer Niederlage aber erneut auf den Relegationsrang abzurutschen. Nouri ist das bewusst. "Die Ergebnisse haben gut getan. Wenn man aber die Tabelle betrachtet, sind wir immer noch mittendrin", sagte der Coach, der vor allem wieder einen Heimsieg landen will. Im Weser-Stadion wartet Werder seit dem 3. Dezember (2:1 gegen Ingolstadt) auf einen Dreier.

Bargfrede und Delaney fallen weiter aus

Verzichten muss Nouri weiter auf Philipp Bargfrede (Beckenprobleme) und Thomas Delaney (Gehirnerschütterung). Dennoch hat der Trainer im Mittelfeld Optionen: "Fritz ist zurück im Team, Florian Grillitsch auf gutem Weg. Wir müssen gucken, wie es passt", ließ sich Nouri am Donnerstag allerdings nicht in die Karten gucken. Lediglich in der Torwartfrage legte er sich auf Felix Wiedwald fest: "Er hat gut gehalten in den letzten Wochen. Er wird im Tor stehen."

