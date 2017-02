Stand: 09.02.2017 10:29 Uhr

Werder Bremens einfache Erfolgsformel

Aus dreimal Null soll einmal Drei werden. Mit dieser einfachen Erfolgsformel geht Werder Bremen in das Bundesliga-Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Borussia Mönchengladbach. Nach den drei Auftaktniederlagen in diesem Jahr müssen die Norddeutschen endlich die ersten Zähler sammeln. Sportchef Frank Baumann jedenfalls sprach Klartext: "Wir sind in einer Situation, in der es nicht darauf ankommt, ob wir schön spielen und glänzen. Wir brauchen Punkte." Das Problem: Das sagte der 41-Jährige bereits vor dem jüngsten Werder-Auftritt in Augsburg, der mit einer bitteren 2:3-Last-Minute-Niederlage endete.

So könnte Werder Bremen spielen





















Gladbach-"Experte" Johannsson

Einen nicht unerheblichen Anteil am Negativerlebnis in Augsburg hatte Aron Johannsson. Der Stürmer vergab in der Schlussphase eine Großchance zum 3:1, was vermutlich die Entscheidung zugunsten der Bremer bedeutet hätte. "Wenn ich den mache, ist das Spiel gelaufen. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst, aber auf der anderen Seite hätten wir das Spiel auch so nicht mehr aus der Hand geben dürfen", haderte der US-Amerikaner in der "Kreiszeitung Syke". Für die mögliche Wiedergutmachung kommt Gegner Gladbach gerade recht, denn zwei seiner lediglich vier Scorerpunkte im Werder-Trikot hat Johannsson allein in den beiden Partien gegen die "Fohlen" gesammelt. Beim 1:4 in der Hinrunde bereitete er das Bremer Tor vor, beim 2:1-Sieg in der Vorsaison traf er vom Elfmeterpunkt.

"Max und ich können starkes Duo werden"

Immer wieder bremsten Verletzungen den 26-Jährigen aus - in seinen saisonübergreifend 13 Einsätzen für Bremen hat er noch kein einziges Mal durchgespielt. 2016/2017 durfte er noch keinen Sieg bejubeln (fünf Niederlagen, zwei Remis). Gegen Gladbach soll es nun endlich soweit sein: "Hoffentlich bekomme ich wieder die Chance, dabei zu sein. Gegen Augsburg habe ich 20 Minuten gespielt, und in dieser Zeit mit Max Kruse harmoniert. Wir können ein starkes Duo werden."

Bangen um Pizarro, Fritz wieder fit

Johannssons Einsatzchancen gegen Gladbach sind so gering nicht, denn Sturmkonkurrent Claudio Pizarro laboriert weiter an muskulären Problemen. Der Peruaner, der nur individuelle Einheiten absolvierte, droht ebenso auszufallen wie Niklas Moisander (Oberschenkel), der aber immerhin ins Mannschaftstraining zurückkehrte: "Beide sind sehr wichtige Spieler. Wir wollen uns die Tür bis zum Schluss offen halten", erklärte Nouri, der auch wieder auf Kapitän Clemens Fritz setzt: "Er ist für uns in welcher Rolle auch immer unverzichtbar. Er ist wieder fit." Der Werder-Coach geht die Gladbach-Partie optimistisch an: "Wir sind von unserer Spielidee überzeugt. Man sieht sie phasenweise auf dem Feld. Dieser Weg wird zu Punkten führen." Idealerweise werden es am Sonnabend gleich drei.

