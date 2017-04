Stand: 23.04.2017 11:25 Uhr

Werders Kruse trotz Tore-Gala bescheiden von Johannes Freytag, NDR.de

Älteren Fans von Werder Bremen muss sicherlich nicht erklärt werden, wer Frank Neubarth ist, jüngeren - sagen wir den 20- bis 30-Jährigen - vielleicht schon. Frank Neubarth zählt mit 97 Treffern zu den besten Bundesligatorschützen in der Vereinsgeschichte der Hanseaten und war der letzte Werder-Profi, dem vier Tore in einem Spiel gelangen. Am 22. Februar 1986 war das, beim 7:3 im Weser-Stadion gegen Fortuna Düsseldorf (Manfred Burgsmüller erzielte die drei weiteren Bremer Treffer). 31 Jahre und 59 Tage dauerte es, bis wieder einem Werder-Spieler ein solches Erfolgserlebnis zuteil wurde: Max Kruse traf am Sonnabend beim 4:2 der Grün-Weißen in Ingolstadt viermal.

So viele Saisontore wie nie

13 Saisontore hat der 29-Jährige nun auf seinem Konto - so viele gelangen ihm noch nie in einer Spielzeit. Doch der "beste Kruse aller Zeiten" blieb bescheiden: "Ich bin froh, dass ich die Tore gemacht habe, aber das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft und des ganzen Vereins. Ich will mich nicht herausheben", gab er nach dem Sieg in Ingolstadt zu Protokoll. Eine Zurückhaltung, die angesichts der Vergangenheit mit privaten Negativschlagzeilen und dem Rauswurf aus der Nationalmannschaft nachvollziehbar ist.

Ob Kruse nun aber will oder nicht - er sticht nun mal heraus aus dieser Bremer Mannschaft. In den jüngsten sieben Spielen steuerte er neun Tore und vier Vorlagen bei. So ist er zumindest ein Nominierungs-Kandidat für den Confed Cup im Sommer. Während er sich selbst zurücknimmt ("Ich versuche, Woche für Woche meine Leistung zu bringen"), rechnen seine Bremer Teamkollegen fest mit einem Comeback in der DFB-Auswahl. "Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen der Bundestrainer anruft und sagt, dass er den Sommer anders planen kann", meinte Verteidiger Robert Bauer mit einem Schmunzeln. Auch Trainer Alexander Nouri brach eine Lanze für seinen Stürmer. "Er ist nie zufrieden, er will immer gewinnen, er liefert Woche für Woche Argumente dafür", sagte der Coach.

"Wir wissen, dass die Erwartungshaltung wächst"

Werder ist nun seit zehn Bundesligapartien ohne Niederlage und darf von der Europa League träumen. Auch daran werden sich eher die älteren Fans erinnern: Es gab eine Zeit, in der die Bremer regelmäßig in den internationalen Wettbewerben starteten und ebenso regelmäßig für die "Wunder an der Weser" sorgten. Sechs Jahre nach dem letzten Gastspiel (Champions League 2010/2011) klopfen die Norddeutschen nun wieder an die europäische Tür. Ein Grund abzuheben? Für Viererpacker Kruse nicht: "Wir wissen, dass die Erwartungshaltung wächst. Aber wir müssen auch auf dem Teppich bleiben. Vor ein paar Wochen hieß es noch 'Ihr könnt froh sein, wenn Ihr die Klasse haltet'. Das haben wir jetzt geschafft und das ist es, was uns momentan interessiert. Ich will gar keine Ziele ausgeben. Da machen wir uns nur unnötig Druck." Mitspieler Bauer äußerte sich forscher: "Wir schauen auf jeden Fall auf die Europa League. Wir sind gerade Sechster, da wollen wir nicht mehr weg." Mit einem Kruse in der aktuellen Verfassung gibt es da auch nichts zu befürchten.

