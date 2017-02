Stand: 19.02.2017 11:07 Uhr

Nouri lernfähig - Werder macht kleinen Schritt von Andreas Bellinger, NDR.de

Aufschwung, Trendwende oder doch nur eine Verlängerung der Gnadenfrist? Werder Bremen glaubt nach dem ersten Sieg des Jahres 2017 wieder an eine Zukunft in der Fußball-Bundesliga. Und das wie selbstverständlich mit Alexander Nouri. Die vom Trainer im Vorfeld des Gastspiels bei Mainz 05 beschworene Macht der Gedanken ("Der Kopf ist mitentscheidend") machte ihn beim 2:0-Sieg am Sonnabend gleich zum doppelten Gewinner. "Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung - aber es müssen noch viele folgen", sagte Nouri, dessen zuletzt katastrophale Ergebnisse ihn nach nur 18 Spielen auf der Werder-Bank beinahe den Job gekostet hätten. Aber haben allein die Tore von Serge Gnabry (16. Minute) und Thomas Delaney (23.) - der starke Winter-Zugang musste später mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Schleudertrauma ins Krankenhaus - das sportliche Dilemma verändert?

Gnabry:"Heute waren wir eklig" NDR 2 - 18.02.2017 17:45 Uhr Autor/in: Tegelhütter, Jörg Werder meldet sich im Bundesliga-Abstiegskampf zurück. Das 2:0 in Mainz war ein überzeugender Auftritt, findet Torschütze Serge Gnabry.







"Situation noch immer dramatisch"

Der Ein oder Andere wird versucht sein, nun wieder alles schönzureden. Der zuletzt nicht berücksichtigte Clemens Fritz gehört nicht dazu. "Die Situation ist noch immer dramatisch", warnte der Kapitän. Nouri schien derweil nach dem Auswärtssieg noch einmal kurz die bittere Realität aus den Augen zu verlieren: "In den letzten Spielen war auch nicht alles schlecht." Der 37-Jährige richtete sogleich aber den Blick auf den kommenden Freitag, wenn es zum Kellerduell nach Wolfsburg geht (20.30 Uhr/im NDR Livecenter). Bei einem Sieg könnten die auf dem Relegationsplatz rangierenden Grün-Weißen mit der abgestürzten Werkself (0:3 in Dortmund) gleichziehen.

Nouri dreht an Stellschrauben

Es gibt gute Gründe für vorsichtigen Optimismus an der Weser. Werder blieb in Mainz zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, der viel kritisierte Keeper Felix Wiedwald parierte gleich dreimal großartig, und Nouri scheint aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Nach personellen und taktischen Fehlgriffen in Augsburg (2:3) und daheim gegen Mönchengladbach (0:1) hat der in seiner ersten Bundesliga-Saison mehrfach unsicher und ungeschickt wirkende Trainer an den nötigen Stellschrauben gedreht. Es sind viele Kleinigkeiten - vor allem aber hat er es geschafft, die Abwehr leidlich zu stabilisieren.

Baustelle "defensive Außenbahn" im Griff

Ausschlaggebend dafür dürfte der Wechsel von Robert Bauer auf die linke Seite gewesen sein. Der Olympia-Zweite schaffte, woran der unerfahrene Ulisses Garcia und der Hitzkopf Santiago Garcia gescheitert sind. Theodor Gebre Selassie vertrat Bauer auf der anderen Seite und löste die Aufgabe solide. Erstaunlich, dass es 18 Partien und die schlechteste Bilanz aller Werder-Trainer (16 Punkte vor dem Spiel in Mainz) bedurfte, bis der am 4. Spieltag für Viktor Skripnik gekommene Nouri diese Baustelle in den Griff bekam. Vorbei sind auch die Zeiten, als der Coach wie ein Derwisch Tore bejubelte - in Mainz nahm er beide Treffer fast regungslos zur Kenntnis.

Gnabry liefert

Den Vorwurf, sein Verhältnis zum jungen und manchmal launisch wirkenden Gnabry sei zerrüttet, konterte der Coach mit einer innigen Umarmung nach dem Spiel: "Der Trainer hat mich auch dafür gelobt, wie ich heute für das Team geackert habe", sagte der 21-Jährige, der nach seiner leidenschaftslosen Vorstellung gegen Gladbach mit einem prächtigen Kopfballtreffer Wiedergutmachung betrieb. "Wir hatten das so besprochen, weil mich niemand als Kopfballspieler auf dem Zettel hatte", sagte der diesmal mit allen Freiheiten ausgestattete Stürmer nach seinem achten Saisontor im Gespräch mit NDR 2.

Wie viel Vertrauen genießt der Coach?

"Ich glaube nach wie vor an unsere Arbeit", sagte Nouri, dem der Stress der letzten Tage deutlich anzusehen war. Sportchef Frank Baumann versuchte derweil, die Spekulationen um ein mögliches Schicksalsspiel des Trainers den Medien in die Schuhe zu schieben. "Intern war das nie ein Thema", versicherte der frühere Abwehrspieler. "Wir wollen mit Alex aus der Situation rauskommen." Auf einen demonstrativen Vertrauensbeweis in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung - wie in früheren Werder-Zeiten durchaus üblich - hatten Baumann und Aufsichtsratschef Marco Bode gleichwohl verzichtet. In Mainz lieferte die Mannschaft nun Argumente dafür, dass es mit Nouri vorerst weitergehen kann. "Aber", sagt der in Wolfsburg gelbgesperrte Fritz, "es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen könnten."

