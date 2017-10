Stand: 19.10.2017 10:54 Uhr

Pizarro: Keine Rücksicht auf alte Liebe Werder

Claudio Pizarro - ein Name, der in Bremen immer noch die Fans elektrisiert. Der Peruaner ist eine Vereins-Ikone. Von 1999 bis 2001, von 2008 bis 2012 und von 2015 bis vergangenen Sommer stürmte er für Werder und avancierte in der Zeit mit 104 Treffern in 206 Spielen zum Bundesliga-Rekordtorschützen der Norddeutschen. Vor wenigen Monaten kam es dann zum Bruch: Während sich der 39-Jährige noch fit fühlte für eine weitere Saison an der Weser, sah Werder-Trainer Alexander Nouri das anders. Pizarro wurde aussortiert und vereinslos. Bis vor wenigen Wochen dann die auf den letzten Tabellenplatz abgestürzten Kölner in höchster Not anriefen. Und so trifft Pizarro am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit der Geißbock-Elf auf seine alte Liebe und will seinen unter Druck stehenden Ex-Club auf die Hörner nehmen: "Es ist für beide eine schwierige Situation, deshalb kann ich leider kein Mitleid haben. Ich werde versuchen, ein Tor zu schießen und zu gewinnen. Das wäre zwar schade für Werder. Aber eben gut für uns."

Pizarro: "Werde höchstens innerlich jubeln"

Jubeln werde er nicht, kündigte der Stürmer an, "höchstens innerlich". Es ist dem Peruaner anzumerken, dass ihn das in seinen Augen ungerechtfertigte Aus in Bremen schmerzt, auch wenn er das Wort "Rache" nicht in den Mund nimmt. Die Frage, warum er nicht bei Werder geblieben ist, beantwortet er kurz angebunden: "Weil sie nicht wollten, dass ich bleibe." Am Geld habe es nicht gelegen: "So weit sind wir gar nicht gekommen." Auf das Angebot von Sportchef Frank Baumann, irgendwann in anderer Funktion für Werder zu arbeiten, sagte er lediglich: "Ich schließe das nicht aus." Innige Liebe klingt irgendwie anders.

Letztes Werder-Jahr mit magerer Bilanz

Doch bei aller Verbitterung lassen sich die Bremer Argumente nachvollziehen. Pizarro habe häufiger Sonderrechte im Training in Anspruch nehmen müssen, berichten Beobachter. In der vergangenen Saison lief er lediglich 19 Mal im Werder-Trikot auf, nur zweimal stand er dabei 90 Minuten auf dem Platz. Ein mageres Tor schlug zu Buche und auch bei seinen zwei Einsätzen für den FC in der laufenden Spielzeit konnte er noch nicht beweisen, eine Verstärkung zu sein. Er ist ein echter Knipser, ein Schlitzohr, doch sein Alter lässt sich eben nicht leugnen. Pizarro ignoriert solche Marginalien. Er habe Probleme mit der Fitness gehabt, "aber jetzt ist alles gut".

Pizarro wäre nicht Pizarro, wenn er nicht noch Ziele hätte: Im kommenden Jahr will er für Peru bei der Weltmeisterschaft in Russland auflaufen. Es wäre seine erste WM-Teilnahme. Auch die Fortsetzung seiner Karriere über die Saison hinaus schließt der 39-Jährige nicht aus. Für Sonntag wünscht er sich, von Anfang an zu spielen. Ob all das realistisch ist, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob er gegen Bremen ein Tor schießen wird. Es wäre aber eine besondere Pointe, der alten Liebe derart weh zu tun.

