Werder hat keine Angst vor den Bayern

Wenn Fußball-Trainer darauf angesprochen werden, mit welchen Vorgaben sie ihr Team in das nächste Spiel schicken wollen, ist oft davon die Rede, dass hinten "die Null stehen muss". In Werder Bremens jüngerer Bilanz gegen den FC Bayern München stand die "Null" zuletzt fünfmal - allerdings auf der falschen Seite: 0:6, 0:5, 0:1, 0:4, 0:6 lauteten die Resultate aus Bremer Sicht. Seit dem letzten Punktgewinn der Hanseaten gegen den Rekordmeister (natürlich ein 0:0) kassierten die Bremer in zwölf Spielen zwölf Niederlagen bei 6:61 Toren. Trotz dieser katastrophalen Bilanz gehen die Norddeutschen ohne Angst in das Heimduell am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit dem Spitzenreiter. "Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren. Wir tun gut daran, an uns zu glauben. Wir können den Moment beeinflussen, ich schaue nicht in die Vergangenheit", sagte Trainer Alexander Nouri.

Baumann: "Außenseiterrolle nicht immer schlecht"

Den bis dato letzten Werder-Sieg gegen den FC Bayern gab es vor mehr als acht Jahren, am 20. September 2008. Von den damaligen Teams ist auf Münchner Seite nur noch Philipp Lahm übrig geblieben, bei den Bremern Claudio Pizarro. Werders Bundesliga-Rekordtorschütze, der beim 5:2-Auswärtstriumph der Norddeutschen einen Treffer erzielte, sieht gegen den Tabellenführer eine "realistische Chance". Dafür müsse sein Team "spielen wie beim 1:2 gegen Dortmund", forderte der Routinier: "Da haben wir nach der Roten Karte Moral bewiesen. Mit dieser Moral müssen wir in das Spiel gehen und dann werden wir das schaffen." Dass am Sonnabend die aktuell schwächste Defensive (36 Gegentreffer) auf die beste Offensive (40 Tore) trifft, schreckt Bremens Sportchef Frank Baumann nicht. "Die Außenseiterrolle ist nicht immer schlecht, man kann sich im Spiel Selbstvertrauen holen. Wir wollen ein unbequemer Gegner sein und trotzdem mutig nach vorne spielen", erklärte Baumann, der 2008 noch als Aktiver auf dem Platz stand.

Gnabry fit, Bangen um Kapitän Fritz

Der Tabellen-15. kann gegen die Bayern auf Serge Gnabry setzen, der Angreifer hat seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert. Der Einsatz von Kapitän Clemens Fritz ist hingegen noch offen, nachdem der 36-Jährige am Donnerstag wegen einer Halswirbelblockade nicht trainieren konnte. Zlatko Junuzovic steht nach überstandener Wadenzerrung wieder zur Verfügung. Im Tor ersetzt Felix Wiedwald den gesperrten Jaroslav Drobny, der gegen Dortmund die Rote Karte sah. Die Zwangspause für den Tschechen (drei Spiele) will der 26-Jährige nutzen: "Jetzt habe ich die Gelegenheit, es allen zu zeigen. Mit etwas Glück, der entsprechenden Leistung und den passenden Ergebnissen bleibe ich dauerhaft im Tor." Mit null Gegentoren am Sonnabend hätte Wiedwald alle Argumente dafür auf seiner Seite.

