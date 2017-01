Stand: 08.01.2017 10:34 Uhr

Werder: Die Stimmung ist schon fast zu gut von Moritz Cassalette, NDR Hörfunk

Werder Bremen bereitet sich unter der spanischen Sonne auf das zweite Fußball-Halbjahr vor. Im Vordergrund stehen dabei die taktische Flexibilität und das Umschaltspiel. Die Stimmung ist fast schon zu gut - obwohl bewusst am Luxus gespart wurde.

Noch nie hatten wir Journalisten bei einem Werder-Trainingslager so gute Zuschauerplätze wie in Alhaurín el Grande. Der Rasen ist direkt neben dem Mannschaftshotel, die Spieler stolpern einmal, schon liegen sie auf dem manchmal etwas rutschigen Grün. Die Medienvertreter stehen etwas unterhalb der Hotelterrasse an einem wackeligen Holzzaun etwa fünf Meter oberhalb des Platzes, direkt direkt neben der Außenlinie. Wir sind so nah dran, dass wir oft sogar die Ansprachen der Trainer verstehen. Chefcoach Alexander Nouri hält sich draußen auf dem Rasen meist zurück, in der Regel geben seine Co-Trainer Markus Feldhoff und Florian Bruns die Anweisungen. Es ist aber durchaus üblich, dass die Chefs eher stillere Beobachter sind.

Taktik? "Eine Qualität des Trainers"

Werders Trainingsschwerpunkt ist offensichtlich: die Bremer üben in Spanien viel Pressing. In verschiedenen Spielformen versuchen die Angreifer, die ballführenden Verteidiger früh zu attackieren. Gleichzeitig hat das Umschaltspiel eine wichtige Rolle: nach Ballgewinn soll die Mannschaft möglichst schnell nach vorne kommen. Daran hatte Nouri schon in den vergangenen Wochen in Bremen gefeilt. Zudem will Werder flexibler werden. "Wir üben viel Taktik, das ist sicher eine Qualität des Trainers", lobte Stürmer-Routinier Claudio Pizarro. Wie angekündigt und auch schon in Bundesligaspielen angedeutet will Werder künftig nicht mehr starr mit Viererkette verteidigen (im 4-4-2), sondern bei Bedarf auch mit Dreierkette (3-5-2). Das hat den Vorteil, im Mittelfeld präsenter zu sein, um leichter Überzahlsituationen zu schaffen. Auch das üben die Bremer viel, aber eigentlich immer mit Ball. Es gibt kaum reine Laufübungen. Auch der angekündigte Morgenlauf findet nicht statt. "Hier geht die Sonne erst um halb neun auf", erklärte der Coach am Tag der Ankunft. Er wirkte überrascht, was mich wiederum überraschte.

Gnabry verpasst wichtige Übungen

Nouri hat aber eines geschafft: die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Die Spieler freuen sich wie E-Jugend-Kicker über Tore im Training, sie flachsen, sie wirken gelöst. Erstaunlich, angesichts der angespannten Tabellensituation: Werder ist nur 15. Aber der positive Trend im Advent (fünf Spiele ohne Niederlage in Folge) bewirkte, dass die Spieler derzeit ganz offensichtlich Freude an ihrem Beruf haben. Zwischendurch habe ich die Befürchtung dass die Profis die Sache nicht ernst genug nehmen könnten. Kapitän Clemens Fritz und Fin Bartels aber sagen sinngemäß das Gleiche: "Die Stimmung ist nicht zu gut, wir verkennen die Lage nicht." Ärgerlich ist, dass Serge Gnabry an all den mannschaftstaktischen Übungen nicht teilnehmen kann. Der Nationalspieler hatte sich das Knie geprellt, aus der angekündigten kurzen Pause ist jetzt schon eine etwas längere geworden. Mit der Mannschaft hat Gnabry noch gar nicht trainiert, er macht meist am Rande ein paar Fitnessübungen, mit und ohne Ball.

Die Serie wird früh reißen...

Ich habe einen guten Eindruck von Werder. Wie sehr die Übungen die Mannschaft schon vorangebracht haben, lässt sich aber nicht sagen. Vielleicht bringen die beiden Testspiele am Montag gegen Karlsruhe und Brügge wichtige Aufschlüsse. Aber im Training wirken die Spieler trotz der anstrengenden Übungen spritzig und spielfreudig. Neuzugang Thomas Delaney hat schon durchblicken lassen, dass er einen sehr feinen linken Fuß hat. Trotzdem wird Werders Serie gleich zum Auftakt in dieses Bundesligajahr reißen: die ersten beiden Gegner heißen Dortmund und Bayern. Obwohl die Bremer zweimal zu Hause spielen (letztes Hinrundenspiel, erstes Rückrundenspiel) werden sie wohl nicht viel holen. Das müssen sie einkalkulieren. Die gute Stimmung kann ein großer Pluspunkt im Abstiegskampf sein, Niederlagen gegen die beiden Auftaktgegner dürfen nicht zu Rückschlägen werden.

Letztes Trainingslager für Fritz und Pizarro?

Da sind dann auch die Führungsqualitäten der Oldies gefragt: Pizarro (38) und Fritz (36) wollen im Winter ihrer Karriere sicher nicht absteigen. Für beide könnte die Spanien-Woche mit Werder ihr jeweils letztes Trainingslager sein. Deutet man die Aussagen aller Beteiligten richtig, entscheiden die beiden Oldies im Prinzip alleine darüber, ob sie noch ein weiteres Jahr dranhängen oder nicht. Gespräche über ihre Zukunft gab es offiziell noch nicht. Die Frage ist: Machen ihre Körper das alles noch lange mit? Pizarro will diese Wintervorbereitung nutzen, um die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Bisher ist er ohne Saisontor, allerdings fehlte er auch lange mit einer Muskelverletzung. Und genau das ist das Problem bei den älteren Profis (und leider auch beim sehr verletzungsanfälligen Bargfrede, der mit Achillessehnenschmerzen gar nicht mitreisen konnte nach Spanien): Sie sind wohl immer Wackelkandidaten, aber in Topform enorm wichtig für die Mannschaft.

Vier Sterne müssen reichen

Das Teamhotel "ist ok", sagte Pizarro. Mehr aber tatsächlich auch nicht. Ich habe inzwischen einige Luxusschuppen im türkischen Belek kennengelernt (immer nur als Besucher, um Spieler zu interviewen). Da hatte die Mannschaft oft eine Bowlingbahn, manchmal ein Kino, aber immer mehrere Bars, eine Poollandschaft und einen üppigen Spa-Bereich. In Spanien lebt Werder in einem Spar-Bereich. Das Hotel hat einen kleinen unbeheizten Außenpool, eine Dartscheibe und eine Tischtennisplatte. Immerhin ist direkt nebenan ein Golfplatz, auf dem einige Spieler um Fritz am freien Sonnabendnachmittag auch gespielt haben. Und an der PlayStation können die Profis auch zocken, die spartanisch eingerichteten Zimmer haben immerhin einen ganz ordentlichen Flatscreen. Werder verzichtet bewusst auf Luxus in Spanien, das hat aber auch finanzielle Gründe. "Hier in Spanien ist alles 15 bis 20 Prozent teurer", sagte Manager Frank Baumann NDR Info. Fünf Sterne an der Costa del Sol wären einfach zu teuer für die klammen Bremer, ein Vier-Sterne-Haus ein paar Kilometer im Landesinneren muss reichen. Wobei das Hotel tatsächlich völlig in Ordnung ist. Und die Zuschauerplätze für uns Journalisten sind so gut wie noch nie.

