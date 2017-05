Stand: 07.05.2017 13:05 Uhr

Nouri legt nach: Sollten uns gegen AfD wehren

Klare Kante, das vermissen viele bei der aktuellen Fußballergeneration. Alexander Nouri hat damit kein Problem. Der Trainer des SV Werder Bremen hatte sich vor der spektakulären Niederlage seiner Mannschaft in Köln bei der Frage nach Bremens Ambitionen mit dem launigen Satz "Ich habe kein Problem mit Europa, ich bin ja nicht die AfD" politisch positioniert. In der "Welt am Sonntag" legte der 37-Jährige nun nach. "Ich mache mir schon Sorgen um gewisse Dinge in unserer Gesellschaft. Es gibt Entwicklungen, die ich nicht gutheißen kann, dazu gehört auch das Emporkommen der AfD", sagte Nouri.

"Offenheit und Freiheit wichtigste Errungenschaften unserer Gesellschaft"

Der Werder-Coach, der in Buxtehude geboren ist, aber iranische Wurzeln hat, rief dazu auf, sich nicht einschüchtern zu lassen. "Eine der wichtigsten Errungenschaften unserer modernen Gesellschaft war es, mehr Offenheit zu wagen und weniger Grenzen, mehr Freiheit und weniger Vorverurteilungen. Das sind Werte, die ich meinen Kindern mitgeben möchte. Nun gibt es Leute, die dieses Rad zurückdrehen wollen, und dagegen sollte man sich wehren."

Kritik an US-Präsident Trump

Nouri, dessen Vater Iraner ist, hatte sich Anfang des Jahres auch zu Wort gemeldelt, als US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für Menschen aus speziellen Ländern, darunter dem Iran, erlassen hatte. "Ich fand die generelle Vorverurteilung von Menschen durch den US-Präsidenten einfach schrecklich. Menschen der Freiheit zu berauben, dorthin zu reisen, wohin sie wollen, passt einfach nicht in mein Weltbild und das Bild, das ich von den USA habe", sagte der Werder-Coach nun der "Welt am Sonntag".

"Ich habe großes Vertrauen in unsere Politik"

In seinem Facebook-Post hatte sich Nouri, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, sehr betroffen über die Entwicklungen in den USA gezeigt: "Ich habe großes Vertrauen in unsere Politik und bin besorgt, wie unsere demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gerade mit Füßen getreten werden. Im Sport würde der US-Präsident für sein Verhalten wohl eine rote Karte für unsportliches Verhalten kassieren."

