Kapitän Junuzovic ist Werders Hoffnungsträger

Es wird endlich Zeit für einen Sieg: So einfach lässt sich die Situation von Werder Bremen vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (18 Uhr / im NDR Livecenter) in der Fußball-Bundesliga beschreiben. Lediglich vier Unentschieden haben die Norddeutschen an den ersten sieben Spieltagen geholt und sind deshalb auf Tabellenrang 17 gerutscht. Nun sind schlechte Saisonstarts an der Weser nichts Neues, die Gründe dafür indes schon: Werder ist in der Offensive viel zu harmlos und hat erst drei Treffer erzielt.

Nouri: "Er macht uns besser"

Der Ausfall von Stürmer Max Kruse trifft die Bremer hart, doch für die fehlende Torgefahr gibt es mehrere Gründe, beispielsweise mangelnde Kreativität im Mittelfeld. Die soll nun mit Kapitän Zlatko Junuzovic deutlich erhöht werden. Der Österreicher deutete bei seinem kurzen Saison-Debüt in Hamburg (0:0) an, wie wichtig er für Werder ist. Nach langer Verletzungspause steht der 30-Jährige wohl erstmals in dieser Saison in der Anfangsformation. "Jeder weiß, wofür er steht. Er macht uns besser", sagte Trainer Alexander Nouri, für den die Luft zusehends dünner wird. Junuzovic gab indes am Freitag bekannt, dass er seine Laufbahn in der österreichischen Nationalmannschaft beenden werde: "Jetzt konzentriere ich mich voll auf Werder und auf meine Familie."

Vertragsverlängerung ist wahrscheinlich

Dass Junuzovic überhaupt noch einmal zum großen Hoffnungsträger an der Weser werden würden, erschien noch im Sommer unwahrscheinlich. Der Mittelfeldspieler stand kurz vor einem Wechsel in die Türkei zu Trabzonspor. Nun wird er wohl noch längere Zeit bei Werder bleiben. "Die Voraussetzungen passen, wir werden die nächsten Wochen nutzen, um den Vertrag zu verlängern", kündigte Bremens Sportchef Frank Baumann an.

Doch zunächst soll der erste Saisonsieg eingefahren werden. "Wir brauchen endlich drei Punkte", betonte Junuzovic. Sein Coach setzt indes nicht nur auf spielerische Fortschritte, sondern auch auf die Mentalität seiner Spieler. "Wir werden den Erfolg erzwingen", so Nouri: "Ich bin nicht naiv und weiß, dass die Ergebnisse stimmen müssen. Aber ich mache mir keine Sorgen um meinen Job." Baumann sieht vor allem die Profis in der Pflicht: "Wir brauchen jetzt Punkte, sie müssen sie holen. Wie wir sie holen, ist völlig egal. Wir müssen ergebnisorientiert spielen."

