Felix Wiedwald: Vom Bankdrücker zur "Wiedwall" von Matthias Heidrich, NDR.de

Drinnen, draußen, drinnen, draußen und wieder drinnen: So verlief in Kurzform die Saison von Felix Wiedwald bei Werder Bremen bisher. "Was ich im letzten halben Jahr mitmachen musste, machen viele Spieler in ihrer ganzen Karriere nicht mit", hatte der Torwart des Fußball-Bundesligisten Anfang März der "Bild" gesagt, nachdem er an den Siegen in Mainz und Wolfsburg großen Anteil gehabt und Konkurrent Jaroslav Drobny endgültig abgehängt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Wiedwald nicht klar, dass es für ihn und Werder noch weiter bergauf gehen würde. Mittlerweile ist in Bremen von "Wiedwall" die Rede. Und es gibt keine zwei Meinungen, wenn es um die Frage geht, wer am Sonnabend im Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) das Werder-Tor hütet.

"'Wiedi' ist im Moment Wahnsinn"

Denn nach den beiden Auswärtserfolgen gewann Bremen auch zu Hause gegen Darmstadt und holte in Leverkusen ein denkwürdiges 1:1 - dank Wiedwald. In der tatsächlich letzten Sekunde hielt er einen Foulelfmeter von Ömer Toprak und bescherte den Bremern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Beim 2:0 gegen Darmstadt hatte der gebürtige Thedinghausener nach drei Minuten bei einem Kopfball von Aytac Sulu aus kurzer Distanz einen Weltklasse-Reflex ausgepackt und sein Team so vor einem frühen Rückstand bewahrt. "'Wiedi' ist im Moment unglaublich, Wahnsinn", schwärmte Defensivspieler Robert Bauer zuletzt über den Mann hinter ihm: "Vielleicht hat er so ein Spiel wie gegen Mainz gebraucht, in dem er zum Superhelden geworden ist. Seitdem rettet er uns einen Punkt nach dem anderen."

Von Top zum Flop und wieder zurück

Und was sagt der dieser Tage so Hochgelobte selbst? "Ich bin jetzt nicht euphorisch und war davor auch nicht niedergeschlagen. Ich bin froh, dass es zuletzt gut geklappt hat." Jubelarien sind seine Sache nicht. Wiedwald, der am Mittwoch seinen 27. Geburtstag gefeiert hat, versucht, Lob und Kritik gleichermaßen entspannt zu begegnen. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie schnell es im Fußballgeschäft von Top zum Flop und wieder zurück gehen kann.

Noch vier Spiele für einen neuen Vertrag

Immerhin, die Sache mit dem auslaufenden Vertrag wird sich bei "Wiedwall" in drei Wochen vermutlich erledigt haben. Für eine automatische Verlängerung seines Arbeitspapiers um ein Jahr an der Weser fehlen dem Torwart noch vier Einsätze. Das weiß auch Frank Baumann. "Ich gehe davon aus, dass Felix in der kommenden Saison bei uns im Kader sein wird", sagte der Sportchef am Donnerstag, um noch hinzuzufügen: "Aber er wird nicht der einzige Torwart sein." Nun ja, das kennt "Wiedwall" ja jetzt.

