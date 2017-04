Stand: 20.04.2017 14:17 Uhr

Werder Bremen: Letzte Hürde Ingolstadt?

Europa? Beim SV Werder Bremen haben sie zuletzt eher allergisch auf Fragen mit diesem Wort reagiert. Allen voran Trainer Alexander Nouri, der nach dem Derbysieg gegen den HSV im NDR Sportclub darauf verwies, dass das nächste Thema der Bremer Ingolstadt und nicht Turin sei. Dabei sind die "internationalen Fragen" nach zuletzt neun Spielen in Folge ohne Niederlage und dem Sprung auf Tabellenplatz acht durchaus berechtigt. Sollte Werder am Sonnabend beim FC Ingolstadt (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) gewinnen, wäre sogar Rang sechs drin. Nouri würde dann aber vermutlich darauf verweisen, dass mit 42 Punkten der direkte Abstieg nicht mehr möglich wäre.

Nouri: "Unser Thema ist Ingolstadt, nicht Turin" Sportclub - 16.04.2017 23:05 Uhr Werder-Coach Alexander Nouri im NDR Sportclub über den Derbysieg gegen den HSV, die Bremer Erfolgsserie und den Traum von Europa.







Mit Respekt nach Ingolstadt

Denn in diesem Fall hätte Bremen den Tabellen-17. aus Bayern um 14 Zähler distanziert, bei noch vier ausstehenden Saisonspielen. Die vorsichtige Haltung ist den Hanseaten kaum zu verübeln, standen sie doch vor nicht allzu langer Zeit noch im tiefsten Tabellenkeller. "Wir wissen, wo wir herkommen und wie viel Aufwand wir betreiben", sagte Nouri am Donnerstag. Der Coach stellt sich in Ingolstadt auf einen harten Gang ein: "Sie sind sehr lauf- und zweikampfstark. Ingolstadt kommt über die Physis."

Joker Kainz oder Gnabry als Junuzovic-Ersatz?

Die angeschlagenen Lamine Sané (grippaler Infekt) und Max Kruse (Fußprellung) sind aller Voraussicht nach einsatzbereit. "Sie werden am Freitag wieder ins Training einsteigen", kündigte Nouri an. Für Mittelfeldspieler Thomas Delaney kommt dagegen das Ingolstadt-Spiel zu früh. Der Däne soll nach auskuriertem Muskelfaserriss "Anfang nächster Woche wieder einsteigen", meinte Nouri. Für den Coach wird es im Vergleich zum HSV-Spiel personell vor allem um die Frage gehen: Wer ersetzt den gesperrten Zlatko Junuzovic? Florian Kainz, der mit seinem Treffer den Derbysieg perfekt gemacht hat, oder Top-Torjäger Serge Gnabry (zehn Saisontreffer) kommen infrage.

