Nordderby: Brisantes Fußballfest in Bremen

Ein Nordderby am Ostersonntag, das ist für die Fußballfans im Norden wohl ein doppelter Feiertag. In dem 106. Bundesliga-Vergleich Werder Bremen gegen den Hamburger SV steckt viel Brisanz. Sportlich gesehen brauchen beide Teams die Punkte für den Klassenerhalt. Abseits des Rasens sind 750 Sicherheitskräfte im Einsatz, um einen friedlichen Ablauf des Hochrisikospiels zu gewährleisten.

Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga, Feststimmung im Norden: Heute (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) empfängt Werder Bremen den HSV zum Nordderby. Brisant ist das Duell der beiden Rivalen ohnehin immer, doch im 106. Vergleich kommt die Tabellensituation hinzu. Beide Mannschaften befinden sich sechs Spieltage vor Saisonende im Abstiegskampf. Die bessere Ausgangslage hat allerdings Werder. Die Gastgeber könnten sich mit einem Sieg und dann 39 Punkten der gröbsten Sorgen entledigen. Das weiß auch Stürmer Max Kruse: "Es wäre eine Riesenschritt. Dann hätten wir sechs Punkte mehr als der HSV. Wir müssen uns für den Sieg den Arsch aufreißen."

Gisdol: Mit Respekt gegen wuchtiges Werder

Der HSV (33 Zähler) muss da noch etwas heftiger zittern. Sportchef Jens Todt versuchte, vor dem Derby etwas Druck rauszunehmen: "Das Spiel des Jahres ist das Spiel, in dem wir den Klassenerhalt sicher machen. Egal, wo es stattfindet und gegen wen." Ein Erfolg gegen die Bremer würde nach seiner Rechnung ohnehin noch nicht reichen: "Man wird wohl 38 bis 41 Punkte brauchen, um drin zu bleiben." Trainer Markus Gisdol geht die Partie im Weser-Stadion mit viel Respekt an: "In Bremen ist es wichtig dagegenzuhalten. Da kommt eine Wucht auf dich zu. Werder ist eine Mannschaft mit guter Umschaltbewegung. Die haben nicht zu Unrecht so viele Punkte geholt."

HSV bangt um Wood - Bremen setzt auf Gnabry

Personell wird für den Coach die wichtigste Frage sein, ob Bobby Wood mitwirken kann. Den Stürmer plagen Knieprobleme. Auch am Freitag konnte der US-Amerikaner nicht mit dem Team trainieren. Gideon Jung wird nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung stehen und sehr wahrscheinlich den gesperrten Kyriakos Papadopoulos in der Innenverteidigung vertreten. Johan Djourou fällt mit Leistenproblemen weiterhin aus, ebenso wie Stammtorwart René Adler (Rippenbruch). Bei den Bremern meldete sich vor dem Derby Top-Angreifer Serge Gnabry (zehn Saisontreffer) zurück. Zudem sind auch Abwehrspieler Lamine Sané und "Sechser" Philipp Bargfrede wieder dabei.

"Gewalt hat hier überhaupt nichts verloren"

Es ist also eigentlich alles angerichtet für ein mitreißendes Nordderby, vor das Gisdol einen Appell stellte: "Jeder kann sein Team bis zum Allerletzten anfeuern, aber Gewalt in irgendeiner Form hat hier überhaupt nichts verloren, egal wie groß die Rivalität ist. Ich wünsche mir ein Fußballfest von zwei Clubs, die eine fantastische Rückrunde gespielt haben."

