Werder Bremen: Mit Kohfeldt wieder auf Kurs?

Zehn Saisonspiele, kein Sieg, nur fünf Punkte und ein Torverhältnis von 3:12 - die Beurlaubung von Trainer Alexander Nouri beim Bundesliga-Vorletzten Werder Bremen am Montag gründete auf den zweitschlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Nur in der Serie 1974/1975 sah es bei den Hanseaten nach zehn Spieltagen noch düsterer aus. Damals hatten die Bremer zwar sieben Tore erzielt, aber auch stattliche 25 kassiert. Bei den "Grün-Weißen" soll es nun erst einmal Florian Kohfeldt richten. Der beförderte U23-Coach gibt am Freitag (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Spiel bei Eintracht Frankfurt sein Debüt.

Junuzovic glaubt an Kohfeldt

"Kohfeldt ist ein innovativer Trainer" Florian Kohfeldt übernimmt für mindestens eine Partie die Profis von Werder Bremen. Sportchef Frank Baumann über die Qualitäten des neuen Trainers.

"Wir haben nicht viel Zeit. Wir können bei der Taktik ein, zwei Dinge verändern und eine andere Einstellung erwarten", sagte der 35-Jährige am Mittwoch. Die hatte beim jüngsten 0:3 zu Hause gegen den FC Augsburg vor allem in der Schlussphase stark zu wünschen übrig gelassen. Gegen die zuletzt vier Spiele in Folge ungeschlagenen Frankfurter (zwei Siege, zwei Unentschieden) benötigen die Bremer dringend Punkte. Dass Kohfeldt Abstiegskampf kann, hat er als Co-Trainer bereits unter Viktor Skripnik bewiesen. "Damals war er ein sehr wichtiger Faktor beim Klassenerhalt", sagte Kapitän Zlatko Junuzovic zu dessen Rolle in der Saison 2015/2016.

Kohfeldt: "Wir müssen mutig sein"

Für die Partie bei der Eintracht hat der neue Mann an der Bremer Seitenlinie auch schon einen Ansatzpunkt ausgemacht. "Wir haben nicht die Zeit, um komplett neue Dinge zu erarbeiten. Es geht vor allem um die Sicherheit in der Spieleröffnung", so Kohfeldt, der sein erstes Training mit den Profis am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgezogen hatte. "Wir müssen mutig sein, dürfen keine Angst vor Ballverlusten haben. Aber wir werden kein Harakiri spielen." Wie die Werder-Elf in Frankfurt aussehen wird, ließ der 35-Jährige offen: "Ich gehe ohne direkte Einflüsse in die Woche. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu zeigen. Da kann eine Überraschung dabei sein."

Baumann: "Entscheidung unabhängig vom Ergebnis am Freitag"

Mit dem ersten Saisonsieg würde Kohfeldt einen Einstand nach Maß feiern und die Bremer könnten in der Länderspielpause durchatmen und in etwas ruhigerer Atmosphäre auf Trainersuche gehen. "Die Entscheidung über den Cheftrainer wird unabhängig von dem Ergebnis am Freitag getroffen", sagte Sportchef Frank Baumann am Mittwoch.

In der Saison 1974/1975 durfte Trainer Sepp Piontek trotz des desaströsen Saisonstarts übrigens weiterarbeiten und hievte die Hanseaten am Ende mit einem Punkt Vorsprung gerade noch auf den 15. Platz. Damit könnten die Bremer vermutlich auch in dieser Spielzeit leben.

