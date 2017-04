Stand: 07.04.2017 09:23 Uhr

Bleibt Werder in Frankfurt auf Erfolgskurs? von Andreas Bellinger, NDR.de

Sprechchöre, Jubelgesänge und Zuschauer, die sich verwundert die Augen rieben. Das Bremer Weserstadion glich nach dem mit einer Prise Glück erspielten 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Schalke 04 einem Tollhaus - wie es Bremen seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Drei Heimsiege in der Bundesliga nacheinander und neunzehn Punkte aus den vergangenen sieben Spielen haben die Abstiegsangst vertrieben, ein bisschen aber womöglich auch den Blick für die Realität vernebelt. Schon liebäugeln einige mit einem Platz im internationalen Fußball-Geschäft, weil der Abstand dorthin mit fünf Punkten am Dienstagabend einen Zähler geringer war, als der zum Relegationsplatz.

"Die Fans können abheben"

Der pure Unsinn für Werder-Trainer Alexander Nouri, der nicht vergessen hat, dass er vor knapp zwei Monaten noch kurz vor dem Rauswurf stand. Inzwischen ist einiges passiert - geblieben ist aber Nouris nüchterne Art der Analyse: "Die Fans können heute abheben, wir bleiben am Boden", sagte er nach der abermals selbstbewussten Vorstellung seiner Mannschaft, die durchaus auch als Werbung in eigener Sache verstanden werden kann. Der Vertrag des Trainers läuft am Saisonende aus. "Wir fangen auch nicht an zu träumen, sondern träumen nur von Frankfurt." Gemeint ist der kommende Gegner heute Abend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der hessischen Metropole.

So könnte Werder Bremen spielen





















Tore im passenden Moment

Nouri ("Die Brücke zwischen Träumen und Realität ist harte Arbeit") wird nicht müde zu betonen, dass noch nichts erreicht sei. "Es geht nicht um Europa. Im Erfolg kannst du die größten Fehler machen", mahnte Kapitän Zlatko Junuzovic angesichts des steten Glücks zur rechten Zeit. So wie auch gegen Schalke, das die Bremer in der Tabelle mit 35 Punkten nun sogar überholt haben. Das 1:0 durch einen Kopfball von Theodor Gebre Selassie (24.) fiel nach der ersten Werder-Chance überhaupt just in dem Moment, als die "Königsblauen" am Drücker waren.

"Hätte auch kippen können"

"Es war kein überragendes Spiel von uns. In manchen Phasen hätte das Spiel auch kippen können", analysierte Junuzovic, "aber wir machen die Tore im richtigen Moment; sind momentan sehr effizient." Das bestätigte die zweite Hälfte, die Werder ohne den angeschlagenen Dreifach-Torschützen von Freiburg (5:2), Thomas Delaney, angehen musste. Ihn zwickt der Oberschenkel - in Frankfurt wird er vermutlich fehlen wie ganz sicher Serge Gnabry. Der Ausfall von Delaney machte sich zunächst negativ bemerkbar. Aber Maximilian Eggestein gelang es nach kurzer Eingewöhnung nicht nur, defensiv die Lücke zu schließen, der 20-Jährige glänzte auch mit klugen Pässen im Spielaufbau. Das beruhigende 2:0 erzielte Max Kruse per Foulelfmeter (75.), nachdem Benedikt Höwedes den nach einer Stunde für Claudio Pizarro eingewechselten Fin Bartels im Strafraum umgegrätscht hatte. Für Kruse war es der 50. Bundesliga-Treffer im 182. Spiel. Fünf Minuten später legte der starke Stürmer nach Doppelpass mit Eggestein für den Youngster auf, der die butterweiche Flanke nur noch zu seinem Premierentor in der Bundesliga "einnicken" musste.

Werder: Nach unten gucken - nach oben springen NDR 2 - 06.04.2017 22:06 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz Werder ist die Nord-Mannschaft der Stunde. Gegen Eintracht Frankfurt wollen die Bremer ihre bemerkenswerte Erfolgsserie fortsetzen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Abwehr sorgt für Stabilität

"Wir stehen hinten super kompakt und nach vorne fahren wir unsere Konter. Und guten Fußball spielen wir mittlerweile auch", sagte Eggestein. Aus einem Abstiegskandidaten haben Nouri ("Wir haben uns in vielen Bereichen entwickelt") und sein Trainer-Team eine verschworene Gemeinschaft geformt. "Die Chemie stimmt", bestätigte Junuzovic. Und Bartels fügte hinzu: "Wir haben immer an uns geglaubt, auch wenn wir nicht perfekt gespielt haben." Von Perfektion war die Werder-Abwehr meist weit entfernt, doch längst ist sie nicht mehr die Schießbude der Liga. Der finnische Nationalspieler Niklas Moisander war erneut der ruhende Pol im Zentrum. Luca Caldirola, der Lamine Sané glänzend vertrat, gewann allein in der ersten Hälfte 71 Prozent seiner Zweikämpfe. Gesteigert haben sich auch die Außenverteidiger Gebre Selassie und Santiago Garcia, der den in Freiburg verletzten Robert Bauer ersetzte. Nouri: "Die gute Verteidigung ist die Basis in unserem Spiel." Es ist mehr Ordnung im Spiel, mehr Stabilität und Coolness in kniffligen Situationen. Diese Sicherheit stärkt auch Keeper Felix Wiedwald.

Sieg weckt Erinnerungen

Während die einen noch immer den Gang in die Zweite Liga fürchten und die anderen schon in höheren Sphären schweben, versuchte Verteidiger Milos Veljkovic die Balance zu finden: "Wir sind in einem guten Rhythmus und müssen jetzt so weitermachen." Der 21-Jährige aus der Schweiz hat sich zum Stammspieler gemausert und ist mit ein Grund dafür, warum das Bundesliga-Licht wohl auch in der kommenden Saison weiter in Bremen scheinen wird. Bei Spielen gegen Schalke 04 war das nicht immer so. Vor 13 Jahren war es im Weserstadion über eine Stunde lang stockdunkel geblieben - bis heute Bundesliga-Historie. Kein Spiel, keine Durchsagen, kein Fernsehen. Nur Chaos, das erst vorbei war, als ein defekter Verteilerkasten gefunden war. Das Spiel gewann Werder durch ein Tor von Nelson Valdez mit 1:0 - auch damals mit einer Prise Glück.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.04.2017 | 22:40 Uhr