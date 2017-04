Stand: 03.04.2017 17:26 Uhr

Werder: Nouri hält nichts von Luftschlössern

Sechs Spiele, fünf Siege und ein Remis: Der Wind an der Weser hat sich gedreht. Mit dem 5:2 in Freiburg ist Werder Bremen ein weiterer Befreiungsschlag geglückt - vor dem Heimspiel am Dienstag (20 Uhr/im Livecenter) gegen Schalke 04 hat das Team von Trainer Alexander Nouri drei Punkte Vorsprung auf Rang 16. Und bei einigen Fans geht der Blick bei nur noch fünf Punkten Rückstand auf Platz sechs schon wieder nach oben. Doch davon wollen die Verantwortlichen nichts wissen. "Ich bin nicht in der Lage, Fans etwas zu verbieten. Aber wir schauen nicht groß auf die Tabelle", sagte Sportchef Frank Baumann und Nouri meinte: "Wir werden auch jetzt nicht irgendwelchen Luftschlössern nachjagen, sondern den Weg weitergehen."

"Wir müssen ans Limit kommen"

Ein Blick in die Spieldaten verdeutlicht, wie eng es schon - trotz des deutlichen Ergebnisses - in Freiburg zuging. Werder war dem SC in fast allen statistischen Werten unterlegen: Die Hausherren hatten mehr Torschüsse (13:11), waren läuferisch überlegen (115,39:112,79), hatten viel mehr Ballbesitz (67%) und spielten mehr als doppelt so viele Pässe (625:306). Weil die Bremer aber trotzdem fünf Tore schossen, fiel es nicht ins Gewicht, dass sie nach zuletzt sehr starken Auftritten zwei leichte Gegentreffer kassierten. Sicher auch deshalb unterstrich Nouri vor dem Schalke-Spiel: "Wir wissen, dass es ein enges Rennen wird. Wir müssen ans Limit kommen."

Mit Junuzovic gegen den Angstgegner

Die personelle Lage hat sich kaum verändert. Während Zlatko Junuzovic nach seiner Erkältung wieder parat steht ("Alles in Ordnung. Ich kann spielen"), muss Werder neben Serge Gnabry, Clemens Fritz und Lamine Sané auch auf Robert Bauer verzichten. Sané hatte gegen Freiburg kurzfristig wegen Adduktorenproblemen passen müssen und fehlt auch gegen Schalke und Frankfurt am kommenden Freitag. Gleiches gilt für Bauer, der gegen Freiburg wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk ausgewechselt werden musste.

Nouri ist trotz der Ausfälle davon überzeugt, "dass wir mit dem Spirit ins Spiel gehen werden, der uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat". Und der wird nötig sein, ist Schalke doch ein Angstgegner der Bremer. Werder ist gegen die "Königsblauen" seit acht Heimspielen sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen). Den letzten Sieg gegen Schalke vor eigenem Publikum gab es vor neun Jahren.

