Werder bei Bayer: Zeit für ein neues Märchen

Am 15. Oktober vergangenen Jahres war das Fußball-Märchen an der Weser perfekt. Ousman Manneh, 19 Jahre alter Flüchtling aus Gambia, schoss Werder Bremen mit seinem ersten Bundesligatreffer zum 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen. "Einer meiner größten Träume ist heute wahr geworden", freute sich Manneh damals im NDR Interview. Der Stürmer war einer der Gewinner des Trainerwechsels von Viktor Skripnik zu Alexander Nouri, der ihn aus der U23 zu den Profis hochgezogen hatte. Fünf Monate später tritt Werder erneut in der Bundesliga gegen Bayer an, doch Manneh wird aller Voraussicht nach beim Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) fehlen. Zweimal durfte der Gambier im Oktober noch ran - ansonsten lief er nur noch im Drittliga-Team der Bremer auf und sorgte jüngst für den 1:0-Siegtreffer beim VfL Osnabrück.

Manneh: "Einer meiner größten Träume ist wahr geworden" NDR 2 - 15.10.2016 22:16 Uhr Autor/in: Gerhardt, Felix In seinem vierten Bundesliga-Spiel für Werder gist dem 19-jährigen Ousman Manneh sein erstes Tor gelungen. Ein wahrgewordener Traum für den Flüchtling aus Gambia.







Kruse trifft und mahnt

Dass Manneh inzwischen nur noch in der zweiten Reihe steht, hängt auch mit Max Kruse zusammen. Der Offensivmann fehlte den Grün-Weißen zu Saisonbeginn wegen einer Außenbandverletzung und feierte sein Debüt im Werder-Dress erst Mitte November. Inzwischen ist der Ex-Wolfsburger in Bremen angekommen, schoss sechs Treffer in 13 Partien und ist damit hinter Serge Gnabry (zehn) zweitbester Torschütze der Norddeutschen. Vor allem dank der Kruse-Tore hat Werder sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft, der Ex-Nationalspieler warnte aber auch: "Wir haben noch nicht die Punkte, die uns in der Klasse halten."

Wird Pizarro wieder der Alte?

Angesichts von Kruses Leistungshoch lässt es sich bei Werder auch leichter verkraften, dass Claudio Pizarro nach seiner Top-Form sucht. Bremens Bundesliga-Rekordtorschütze steht in dieser Saison noch immer ohne Treffer da. Dass ihn Nouri nach der dürftigen Leistung gegen Darmstadt erneut in die Startelf berufen wird, ist eher unwahrscheinlich. Er sei "noch nicht ganz bei 100 Prozent", bekannte der 38-Jährige selbstkritisch, aber es sei "realistisch", noch einmal in Topform zu kommen. Grundsätzlich ordnet Pizarro seine persönliche Situation ganz dem Verein unter: Wichtig sei einzig und allein der Klassenerhalt mit Werder. "Wir haben gerade einen guten Moment", erklärte er, "das müssen wir auch am Freitag nutzen." Wie das geht, weiß Pizarro am besten: Beim bislang letzten Gastspiel in Leverkusen vor einem Jahr spielte der Peruaner groß auf und erzielte beim 4:1-Erfolg drei Treffer - auch das war märchenhaft.

