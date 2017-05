Stand: 15.05.2017 16:24 Uhr

Offiziell: Nouri bleibt Werder-Trainer

Werder Bremen und Alexander Nouri haben Nägel mit Köpfen gemacht: Wie der Bundesligist am Montag bekannt gab, haben sich beide Parteien auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. "Wir werden den gemeinsamen Weg fortsetzen", sagte Geschäftsführer Sport Frank Baumann. "In der Rückrunde hat er die Mannschaft Stück für Stück in die obere Tabellenhälfte geführt. Daran wollen wir anknüpfen und Werder gemeinsam weiterentwickeln." Wie lange der neue Kontrakt des Trainers, der am Saisonende ausgelaufen wäre, nun gilt, erklärten die Hanseaten nicht. Einige Medien hatten vorab übereinstimmend von einer Vertragslaufzeit bis 2019 berichtet. "Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins, die Unterstützung der Fans und ein leidenschaftliches und hungriges Team um mich herum", meinte der 37-Jährige, dessen Mannschaft am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr/im Livecenter) beim Tabellendritten Borussia Dortmund zum letzten Saisonspiel antritt. Dabei ist sogar noch die Qualifikation für die Europa League möglich.

Siegen und auf Patzer hoffen

Als der Deutsch-Iraner bei Werder - zunächst interimsmäßig - das Zepter übernahm, war der Club punktloser Tabellenletzter: Sein Vorgänger, Viktor Skripnik, musste nach dem 1:4 bei Borussia Mönchengladbach am dritten Spieltag seinen Hut nehmen. Doch auch unter dem vormaligen U23-Coach gelang nicht sofort die Wende. Die Saison wurde zu einem Auf und Ab, in dessen Folge auch Nouri schon vor dem Aus stand. Doch im Frühjahr setzte Werder plötzlich zum Höhenflug an: Vom 21. Spieltag an blieben die Bremer elfmal ungeschlagen und kletterten bis auf Rang sechs. Zuletzt gab es allerdings zwei Niederlagen in Köln (3:4) und gegen Hoffenheim (3:5). Vor dem Saisonfinale sind die Hanseaten Achter, haben einen Punkt und das schlechtere Torverhältnis Rückstand auf den Siebten Köln (gegen Mainz) und liegen drei Zähler hinter dem Sechsten Freiburg (in München). Sollte Dortmund am 27. Mai gegen Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewinnen, reicht sogar Rang sieben zum Einzug ins internationale Geschäft.

Pressekonferenz am Dienstag

Werders Problem: Den Dortmundern sitzt Hoffenheim im Nacken, die Borussen brauchen selbst jeden Punkt und jedes Tor, um sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Nicht von ungefähr haben die Bremer die Trainerfrage noch vor dem letzten Saisonspiel geklärt. Denn selbst ein Verpassen der Europa League würde nichts am positiven Gesamteindruck ändern. Zur Vertragsverlängerung hat der SVW am Dienstag (11 Uhr) zu einer Pressekonferenz eingeladen.

"Mit Begeisterung ein tolles Spiel abliefern"

Bei Facebook betonte Nouri, sich der "Verantwortung" seiner Arbeit in Bremen bewusst zu sein und weiter seine ganze "Leidenschaft und allem, was mich ausmacht" für Werder zu arbeiten. Marco Bode hat die Hoffnung auf die diesjährige Qualifikation für Europa noch nicht aufgegeben: "Es ist alles andere als leicht, in Dortmund drei Punkte zu holen, die die Voraussetzung wären, und dann muss man noch auf Fehler der Kölner hoffen. Niemand hakt das ab", sagte der Aufsichtsratschef "Radio Bremen". Nouri erklärte, dass er sich schon jetzt auf die neue Saison freue, ist sich aber auch sicher: "Wir werden in Dortmund auf jeden Fall noch mal mit Begeisterung ein tolles Spiel abliefern."

