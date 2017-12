Stand: 10.12.2017 12:12 Uhr

Getrübte Freude bei Werder Bremen von Johannes Freytag, NDR.de

Das Bild passte so gar nicht zum Spielverlauf auf dem Platz: Während Werder Bremen in Dortmund frech aufspielte und nach einer halben Stunde mehr als verdient 1:0 führte, saß Fin Bartels mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bank - nach einem Zweikampf mit Sokratis hatte sich der 30-Jährige eine Fußverletzung zugezogen. Als dann in Hälfte zwei der BVB zum Ausgleich kam und sich kurz darauf in Zlatko Junuzovic ein zweiter Bremer Schlüsselspieler angeschlagen verabschiedete, konnte einem Angst und Bange werden um die Grün-Weißen - doch dann zeigte sich das neue, selbstbewusste Werder. Das Team, das inzwischen deutlich die Handschrift von Trainer Florian Kohfeldt trägt, fiel nicht auseinander, sondern konterte trocken mit dem 2:1 und entführte am Ende souverän und völlig verdient die drei Punkte aus dem Dortmunder Stadion.

Taktik-Coup mit "Franz" Bargfrede

Taktik-Coup mit "Franz" Bargfrede







Kohfeldt sammelte mit dem Sieg weitere Pluspunkte auf dem Weg zu einem längerfristigen Engagement bei den Werder-Profis. Bislang läuft sein Vertrag nur bis Jahresende. Sportchef Frank Baumann scheint jedoch angetan von der Entwicklung der Mannschaft, die unter dem Nouri-Nachfolger in fünf Spielen bereits drei Siege geholt hat. Denn auch in den beiden Spielen, die verloren gingen (1:2 in Frankfurt, 0:2 in Leipzig), stimmten Auftreten und Einstellung des Teams. "Das sind insgesamt nicht die schlechtesten Argumente für einen Trainer", erklärte Baumann im "Weser-Kurier".

Kohfeldt hat aber nicht nur den Charakter der Bremer Mannschaft verändert, er punktet auch mit taktischen Finessen. So versetzte er in Dortmund Philipp Bargfrede in die Abwehrzentrale. Der 28-Jährige agierte als Chef der Dreierkette derart souverän, dass Mitspieler Junuzovic ihm prompt den Spitznamen "Franz" in Anlehnung an Franz Beckenbauer verpasste. Auch Kohfeldt sprach von einer "überragenden Leistung" und ergänzte: "Und ich weigere mich, ihn als Notlösung auf der Position zu sehen. Er ist eine echte Alternative für die Zukunft."

Bartels droht das Saison-Aus

Werders Zukunft könnte angesichts der jüngsten Entwicklung noch rosiger aussehen, wäre da nicht die Verletzung von Bartels. Aller Voraussicht nach zog sich der Offensivmann einen Riss der linken Achillessehne zu. Bestätigt sich der schlimme Verdacht, dürfte die Saison für Bartels gelaufen sein. "Diese Verletzung trübt den Sieg heute, auch weil Fin in den letzten Wochen in bestechender Form war", sagte Sturmpartner Max Kruse: "Mit ihm fehlt uns ein wichtiger Baustein."

Kommt nun Gladbachs Herrmann?

"Eins zu eins ist Fin nicht zu ersetzen", erklärte Trainer Kohfeldt. Alternativen sind derzeit Florian Kainz, dem in Dortmund allerdings die fehlende Spielpraxis anzumerken war. Zudem böten sich Ishak Belfodil und Izet Hajrovic an, die laut Kohfeldt allerdings "ein anderes Profil haben, aber auch ihre Vorzüge". Wahrscheinlich wird Werder im Winter aber noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden müssen. Dem "kicker" zufolge haben die Hanseaten ihr Auge auf Mönchengladbachs Patrick Herrmann geworfen. Mit dem harmonierte Kruse zwischen 2013 und 2015 bei den "Fohlen" prächtig - das Duo kam auf 40 Treffer und 33 Torvorlagen.

