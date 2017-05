Stand: 05.05.2017 12:05 Uhr

VfL Wolfsburg: Letzte Titelhürde Turbine?

Trainer reden nicht gerne von Endspielen, wenn es sich nicht tasächlich um eines handelt. So hält es auch Ralf Kellermann. "Am Sonntag wird noch keine Entscheidung um die deutsche Meisterschaft fallen", sagte der Coach der Frauen des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Turbine Potsdam (14 Uhr, live im rbb). Allerdings ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein Sieg des Tabellenführers aus Niedersachsen beim Zweiten ein großer Schritt in Richtung Meisterschale wäre. Dann wären die "Torbienen" auf sechs Punkte distanziert. Und auch die drittplatzierten Bayern (vier Zähler hinter dem VfL) haben den Titel mehr oder weniger abgeschrieben. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Wolfsburg noch stolpert", sagte Münchens Spielführerin Melanie Behringer.

Die Saison der VfL-Fußballerinnen in Bildern



















































Kellermann: "Wir haben alles selbst in der Hand"

Kellermann gibt allerdings zu, dass er das Duell mit den Brandenburgerinnen entspannt angeht: "Aktuell haben wir die besten Karten. Wir fahren als Tabellenführer nach Potsdam und reisen auch als Tabellenführer zurück nach Wolfsburg - unabhängig vom Ergebnis. Das haben wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet." Die Wolfsburgerinnen haben gegenüber Potsdam die um elf Treffer bessere Tordifferenz. Gleichzeitig warnt er seine Spielerinnen: "Es ist schön zu wissen, dass wir den Titelgewinn selbst in der Hand haben. Aber für Potsdam, den FC Bayern und uns ist von Platz eins bis drei noch alles möglich."

Schult wieder fit

Der VfL-Coach, der den Staffelstab nach der Saison an seinen Assistenten Stephan Lerch übergeben wird, kann gegen den ärgsten Verfolger auf Nationalkeeperin Almuth Schult zurückgreifen, die ihre Rückenprobleme überwunden hat. Allerdings mussten Lara Dickenmann und Caroline Hansen zuletzt individuell trainieren. Doch auch hier war Kellermann am Donnerstag zuversichtlich: "Bis Sonntag ist noch viel Zeit."

Chance auf das Double

Nach dem Topspiel gegen Turbine hält das Restprogramm für die Wolfsburgerinnen mit den Heimpartien gegen Essen und Jena noch zwei machbare Aufgaben bereit. Einzig die Auswärtsbegegnung in Freiburg könnte noch zum Stolperstein werden. Der Weg zur dritten Meisterschaft nach 2013 und 2014 scheint also geebnet. Die Chance zum möglichen Double bietet sich dann am 27. Mai, wenn die Kellermann-Elf im Pokal-Finale in Köln auf den SC Sand trifft.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.05.2017 | 23:10 Uhr