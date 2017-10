Stand: 27.10.2017 15:10 Uhr

Hannover 96 ohne Harnik gegen Dortmund?

Bei Fußball-Bundesligist Hannover 96 fällt im Duell mit Tabellenführer Borussia Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr im Live-Ticker auf NDR.de) aller Voraussicht nach Stürmer Martin Harnik aus. Der mit fünf Treffern erfolgreichste Torschütze der "Roten" laboriert an Fieber und Schüttelfrost, wie Trainer André Breitenreiter am Freitag mitteilte: "Es ist nahezu ausgeschlossen, dass er morgen auf dem Platz stehen wird", sagte der 96-Coach. "Er ist ein sehr wertvoller Spieler. Sein Ausfall schwächt uns sehr", so der Fußballlehrer weiter, der sich gleichwohl eine Chance gegen den BVB ausrechnet: "Uns hat bislang keine Mannschaft dominiert. Deswegen gehen wir positiv in das Spiel. Dortmund hat Schwächen, weil sie beim Gegenpressing sehr hoch stehen. Diese Chancen müssen wir dann nutzen", schlug Breitenreiter forsche Töne an.

Füllkrug wohl Harnik-Vertreter

Der Tabellensechste aus Niedersachsen wird in der Offensive anstelle von Harnik vermutlich Niclas Füllkrug neben dem Brasilianer Jonathas aufbieten. Auch in der Defensive sind Änderungen gegenüber der 0:1-Pleite am Mittwoch im Pokal beim VfL Wolfsburg wahrscheinlich: So dürften Julian Korb als Rechtsverteidiger und Pirmin Schwegler im defensiven Mittelfeld wieder erste Wahl sein. Zudem wird Philipp Tschauner ins Tor zurückkehren, das in Wolfsburg Michael Esser gehütet hatte. Bei allem Optimismus vor der Partie hat Breitenreiter hohen Respekt vor dem Gegner aus dem Ruhrgebiet: "Sie haben eine brutal hohe Qualität. Um sie zu schlagen, benötigen wir einen Sahnetag und eine Portion Glück." Auch der BVB wird voraussichtlich nicht in Bestbesetzung auflaufen: Die Dortmunder bangen wegen muskulärer Beschwerden um den Einsatz von Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Neben dem Gabuner sind auch Christian Pulisic, Ömer Toprak und Julian Weigl angeschlagen und könnten fehlen.

