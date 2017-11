Stand: 03.11.2017 18:43 Uhr

Hannover 96: Scheitert Kinds Übernahme-Plan?

Eigentlich wähnte sich Hannovers Club-Präsident Martin Kind bereits am Ziel. Nachdem Ende Juli die letzten vereinsinternen Hürden genommen wurden, beantragte der Unternehmer Ende August bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel. Das Ziel: Die Stimmenmehrheit in der Hannover 96 Management GmbH, mit der der 73-Jährige dann die alleinige Kontrolle über den Fußball-Bundesligisten übernehmen würde. Doch auf der Zielgeraden droht neues und möglicherweise entscheidendes Ungemach für Kind: Ein von der Vereinsopposition in Auftrag gegebenes Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnte laut "Spiegel" die Pläne mindestens verzögern, wenn nicht sogar zum Scheitern bringen.

Kritik am niedrigen Verkaufspreis: "Sittenwidrig"?

Videos 10:25 Kind: "Konfliktfähig bin ich ohne Ende" Sportclub Bei Hannover 96 läuft in der Bundesliga alles nach Maß. Nur Martin Kind sieht sich ob seiner Übernahmepläne nach wie vor harter Kritik ausgesetzt. Der 96-Präsident ist diese leid. Video (10:25 min)

Die Prüfer kämen demzufolge zu dem Ergebnis, dass sich Kind "sittenwidrig einen erheblichen Vermögensvorteil" verschaffe, schreibt das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe. Das Papier setze den Wert der Anteile in der Management GmbH auf mindestens zehn Millionen Euro an, Kind will hingegen lediglich 12.750 Euro bezahlen. Bereits der ehemalige DFL-Geschäftsführer Christian Müller hatte in einem Gutachten den Verkauf zu diesen Preis als "unvertretbar" eingestuft. Kind hatte diese Kritik stets zurückgewiesen. Ein Kauf zum Nominalwert der Gesellschaft sei korrekt, "entsprechende Gutachten liegen uns vor", erklärte Kind. Die Management GmbH hat einen festgeschriebenen Wert von 25.000 Euro. Begründet wird das vom Verein damit, dass es sich um eine rein operative Gesellschaft ohne Vermögen handele. Zur aktuellen Prüfung sagte Kind: "Wir kennen dieses Gutachten nicht und können es deshalb inhaltlich nicht beurteilen."

DFL will bis Jahresende über Antrag entscheiden

Die DFL bestätigte unterdessen, "seit rund vier Wochen" Hannovers Antrag zur Ausnahmegenehmigung vorliegen zu haben. "Das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium wird sich damit befassen. Eine Entscheidung über den Antrag soll bis Ende des Jahres erfolgen", sagte ein DFL-Sprecher am Freitag. Die 50+1-Regel schreibt vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit bei in Kapitalgesellschaften ausgegliederten Bundesligavereinen erlangen dürfen. Allerdings wurde in den DFL-Statuten verankert, dass eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann, wenn ein Unternehmen oder eine Privatperson einen Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen gefördert hat. Dies ist bei Hannover-Präsident Kind der Fall.

Juristischer Streit unter den Gesellschaftern

Der Antrag Kinds führt seit Monaten zu erheblichen vereinsinternen Spannungen, der Unternehmer wird auch bei den Heimspielen des Aufsteigers regelmäßig beschimpft. Überdies beteiligen sich die Ultras in der WM-Arena am Maschsee nicht mehr an der Unterstützung der 96-Profis. Aber auch innerhalb der vier Gesellschafter gibt es juristischen Streit. Mitgesellschafter Matthias Wilkening will sich die Rendite künftig auszahlen lassen, Kind, Dirk Rossmann und Gregor Baum wollen das Geld in das 96-Nachwuchsleistungszentrum investieren. Die Parteien treffen sich am 21. November vor dem Landgericht Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.11.2017 | 22:40 Uhr