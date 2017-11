Stand: 25.11.2017 09:25 Uhr

Heldt über Köln-Angebot: "Muss mir das anhören"

Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 droht im Winter der Abgang seines Sportchefs Horst Heldt. Nachdem bekanntgeworden war, dass Liga-Konkurrent 1. FC Köln Interesse hat, will der 47-Jährige nun schnell über einen möglichen Wechsel reden. "Das ist eine außergewöhnliche Situation für mich, deshalb muss ich das Gespräch führen. Ich muss mir das anhören", erklärte Heldt nach der Bundesligapartie zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart (1:1). Die abstiegsbedrohten Kölner suchen nach einem Nachfolger für Jörg Schmadtke, der vor einem Monat zurückgetreten war. Der gebürtige Rheinländer Heldt hatte in Köln einst seine Profikarriere begonnen und erzielte für die "Geißbockelf" von 1990 bis 1995 in 130 Bundesligaspielen 13 Tore. Aus seiner Sympathie für den FC macht Heldt keinen Hehl. "Köln ist mein Heimatverein, daher ist das für mich etwas Besonderes. Ich muss das für mich bearbeiten im Kopf." Geschäftsführer in Köln ist zudem Alexander Wehrle, mit dem Heldt beim VfB Stuttgart in der Clubführung zusammenarbeitete.

Kind: "Das Leben ist kein Wunschkonzert"

Interview: So tickt Horst Heldt NDR 2 - 03.06.2017 15:58 Uhr Autor/in: Wittke, Fabian Zukunft, Ziele und (Neu-)Zugänge. Manager Horst Heldt von Hannover 96 nahm sich vor Saisonbeginn Zeit für die Fragen von Fabian Wittke.







4,13 bei 15 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

96-Clubchef Martin Kind hatte bereits am Donnerstag zu verstehen gegeben, dass Hannover nicht gewillt sei, den Sportchef ziehen zu lassen: "Er hat bei uns einen Vertrag bis 2020, und wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit." Am Freitagabend ergänzte er bei "Eurosport": "Ich kenne kein Argument, ihn wirklich gehen zu lassen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich weiß, dass der 1. FC Köln ein Problem hat. Wenn die erwarten, dass 96 das Problem löst, um dann im Ergebnis ein eigenes Problem zu haben, das ist kein Geschäftsmodell, über das man ernsthaft diskutieren kann."

Läuft es wie einst beim Schmadtke-Wechsel?

Zuvor hatte sich Kind "irritiert" über den Abwerbeversuch geäußert und Parallelen zum Fall Schmadtke gezogen, der 2013/2014 bei den Kölnern als Sportchef anheuerte, nachdem er auf eigenen Wunsch seine Zelte in Hannover abgebrochen hatte. Bei Heldt könnte es trotz Kinds gegenteiliger Reaktion ähnlich laufen. Der FC müsste aber wohl eine Ablöse für seinen Wunschkandidaten zahlen.

Breitenreiter: "Wäre ein großer Verlust"

Für Hannover wäre der Heldt-Abschied ein bitterer Verlust. Erst im März dieses Jahres stieg er bei den Niedersachsen ein, führte den Club von der Zweiten in die Erste Liga. Seine Transfers (u.a. Matthias Ostrzolek, Julian Korb, Ihlas Bebou, Jonathas, Pirmin Schwegler) für die laufende Saison erwiesen sich nahezu ausnahmslos als Volltreffer. "Ich würde es sehr bedauern, wenn es so kommen würde", sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter: "Es wäre ein großer Verlust." Auswirkungen auf das Team befürchte er nicht, versicherte Breitenreiter und sagte schmunzelnd: "Unruhe in Hannover ist ja nichts neues."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 23.11.2017 | 17:25 Uhr