Hannover 96: Die Frühstarter suchen Verstärkung

Bei Hannover 96 rollt der Ball so früh wie bei keinem anderen Fußball-Bundesligisten: Als erster Club der deutschen Eliteliga begann der Aufsteiger am Montag mit der Vorbereitung auf die kommende Saison. "Fünf Wochen Pause reichen aus", sagte Trainer André Breitenreiter, der dafür sorgen soll, dass sich die "Roten" wieder in der Bundesliga etablieren. Leicht wird dies nicht, weiß der Coach: "Die Liga ist so stark wie nie zuvor. Es gibt meiner Meinung nach keine Mannschaft, die man schon von Anfang an auf den Abstiegsplatz setzen kann." Die Zielsetzung für Hannover 96 sei deshalb klar, so Breitenreiter: "Es geht zunächst nur darum, die Klasse zu halten."

Sechs Neue da, weitere sollen folgen

Sechs Neue hat Sportchef Horst Heldt im Absprache mit Breitenreiter bislang nach Hannover geholt. Torwart Michael Esser vom SV Darmstadt 98, die Verteidiger Matthias Ostrzolek (Hamburger SV) und Julian Korb (Borussia Mönchengladbach) sowie Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler (TSG Hoffenheim) bringen Erstliga-Erfahrung mit. Dazu hat kamen zwei Nachwuchstalente: Yousef Emghames aus der Jugend des FC Bayern München und Tom Baller von Borussia Mönchengladbachs U23. Vier Spieler fehlten beim Auftakt: U21-Nationalspieler Waldemar Anton ist noch in Polen bei der EM. Martin Harnik, Iver Fossum und Salif Sané dürfen wegen Länderspiel-Einsätzen etwas länger pausieren.

Spieleretat von rund 40 Millionen Euro

Abgeschlossen sind die Planungen bei den Niedersachsen indes noch lange nicht. Mindestens drei neue Profis sollen 96 noch verstärken. Hier soll aber nichts überstürzt werden: "Wir wollen die bestmögliche und nicht die schnellstmögliche Lösung", sagte Breitenreiter, der beim Trainingsstart auch Spieler im Kader begrüßte, die keine Zukunft in Hannover haben dürften. Dazu zählt beispielsweise Mevlüt Erdinc, der zuletzt beim FC Metz spielte. Die finanziellen Rahmenbedingungen geben der sportlichen Führung auf jeden Fall Spielraum. "Der Spieleretat wird ungefähr so wie in der letzten Erstliga-Saison sein", betonte Clubchef Martin Kind. Rund 40 Millionen Euro dürften demnach in die Mannschaft fließen, zu der weiterhin auch Edgar Prib gehören wird. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

