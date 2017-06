Stand: 07.06.2017 09:18 Uhr

Hannover 96 angelt sich Korb aus Gladbach

Der Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 hat sich einen neuen Rechtsverteidiger gegönnt. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekannt gaben, wechselt Julian Korb vom Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach zu 96. Vorbehaltlich einer erfolgreich absolvierten medizinischen Untersuchung werde der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag bei Hannover unterschreiben, teilte der Club mit. Korb weilt aktuell noch im Urlaub.

Heldt: "Möchte bei uns den nächsten Schritt machen"

"Julian hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt, sowohl in der Bundesliga als auch international. Er ist ein Spieler, der in Gladbach sehr gut ausgebildet wurde, und der jetzt bei uns den nächsten Schritt machen möchte", sagte 96-Manager Horst Heldt. Korb hat für die Gladbacher 76 Erstliga- sowie elf Champions-League- und sieben Europa-League-Partien bestritten. Der frühere U21-Nationalspieler hat jedenfalls Lust, in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine wichitige Rolle zu spielen: "Ich will dabei helfen, mit dem Verein den nächsten Schritt in der Bundesliga zu gehen, wo er meiner Meinung nach absolut hingehört. Bei 96 möchte ich mich auch persönlich weiterentwickeln und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen."

