Stand: 21.08.2017 10:05 Uhr

Hannover 96 vor Verpflichtung von Jonathas

Ein Sieg zum Bundesliga-Saisonauftakt und auch der angekündigte neue Stoßstümer ist so gut wie da: Aufsteiger Hannover 96 klotzt mächtig ran. Der brasilianische Angreifer Jonathas vom russischen Club Rubin Kasan traf am Sonntag, einen Tag nach dem 1:0-Sieg der Hannoveraner in Mainz, in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein und soll am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren. Das teilte der Club via Twitter mit. Die Abslösesumme für den 28-Jährigen soll laut Medienberichten bei 6,5 Millionen Euro liegen. Damit würde der Brasilianer zur teuersten Neuverpflichtung in der 96-Vereinsgeschichte avancieren.

Die teuersten Transfers von Hannover 96























Sprecher: Noch keine Einigung zwischen Spieler und 96

Die Saison in Russland läuft schon seit einigen Wochen. In fünf Partien hat Jonathas vier Tore für Kasan erzielt, sein letztes am Sonnabend beim 6:0 gegen Anschi Machatschkala. Nach bestandenem Medizincheck wäre der 28-Jährige bereits eine Option für das erste Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den FC Schalke 04. Laut dem Sprecher des Brasilianers sei allerdings noch keine Einigung zwischen dem Stürmer und 96 erzielt worden. Das Jonathas im Gehaltsgefüge der "Roten" ziemlich weit oben angesiedelt werden muss, dürfte klar sein.

Der 1,90-Meter-Mann hat in seiner bisherigen Laufbahn wenig Sitzfleisch gehabt. Die sportliche Vita von Jonathas Cristian de Jesus Maurício, so der vollständige Name des Angreifers, weist in den vergangenen sieben Jahren acht verschiedene Vereine auf.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 21.08.2017 | 10:25 Uhr