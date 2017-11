Stand: 05.11.2017 11:59 Uhr

HSV: Gisdol geht aufs Ganze - und siegt

Nein, nein, ein besonderes Spiel sei es nicht gewesen, sagte Markus Gisdol. "Das Wort Befreiungsschlag ist mir zu viel", fügte der Trainer des Hamburger SV nach dem so wichtigen 3:1-Erfolg seines Teams gegen den VfB Stuttgart hinzu. In das gleiche Horn stieß am Sonntag Sportchef Jens Todt, der dem längst in die Kritik geratenen Coach vorab demonstrativ den Rücken gestärkt hatte und ebenfalls befand: "Der Sieg fühlte sich schon sehr gut an. Gutes Spiel, verdienter Sieg, tolle Stimmung." Das Wort Befreiungsschlag aber "wäre vielleicht etwas überhöht". Also business as usual?

Systemwechsel, Stars raus, Talente rein

Mitnichten! Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte war der HSV zuvor in vier Heimspielen in Folge ohne Tor geblieben, wartete gar seit dem zweiten Spieltag auf einen Sieg. Hätte es auch zu Hause gegen den auswärts noch punktlosen Aufsteiger nicht geklappt, wäre es für Gisdol womöglich eng geworden. Und dieser riskierte viel: Der 48-Jährige kehrte zur Viererkette zurück, schmiss Antreiber Lewis Holtby aus dem Kader, setzte die teuren Stars Bobby Wood, Walace und André Hahn auf die Bank - und in Tatsuya Ito und Jann-Fiete Arp von Beginn an auf die Zukunft. Dabei hatte er selbst vor der Partie noch betont, nicht viel davon zu halten, jungen Spielern zu früh zu viel Verantwortung zu geben.

Arp verzückt die Hamburger Fans

Allerdings traf Gisdol mit diesen Maßnahmen offenbar genau den Nerv bei den Fans - knapp 55.000 waren auch zum Duell mit den Schwaben in die Arena gekommen. Als Lotto King Karl die Aufstellung verkündete, brandete bereits großer Jubel auf, als Jann-Fiete Arp an die Reihe kam.

Der Verein lässt den 17-Jährigen, der schon bei der Hertha (1:2) getroffen hatte und mit seinem zweiten Tor im Profilager gegen den VfB den Sieg perfekt machte, noch nicht vor die Journalisten treten. Gisdol warb um Verständnis, der U17-Nationalspieler soll sich auf seine Leistung konzentrieren. Und, das sagte der Trainer nicht, vor allem nicht zu sehr in den Himmel geschrieben werden. Ohnehin könnten sich "die jungen Burschen nur entwickeln, wenn sie Mitspieler haben, die sie führen und ihnen helfen". Gisdol jedenfalls ist sich sicher, dass der junge Stürmer noch Gelegenheiten genug liefern werde, um über ihn zu berichten.

Hahn kommt spät, Wood gar nicht

Während Ito erneut unbekümmert über den Flügel wirbelte (und wieder vorzeitig erschöpft vom Feld musste), ackerte Arp 90 Minuten als einzige Spitze. Es war ein Fingerzeig für die Zukunft und ein Denkzettel für Hahn, der erst in der 82. Minute eingewechselt wurde, und Bobby Wood, der gar nicht aufs Feld kam. Es passt zu Gisdols Worten, dass er dann auch noch darauf verzichtete, Arp auszuwechseln. Dann hätte es stehende Ovationen des Publikums gegeben. Zu viel für einen 17-Jährigen, der noch ganz am Anfang seiner (großen) Karriere steht?

Diekmeier ist Gisdols "Man of the match"

Zum Mann des Tages kürte Gisdol ohnehin einen anderen: Dennis Diekmeier. Der nimmermüde Rechtsverteidiger hatte zunächst mit einem Handspiel den Elfmeter verursacht, den Stuttgart zum 1:1 nutzte. Danach bereitete der 28-Jährige allerdings gleich zwei Tore vor und hätte um ein Haar seinen Torfluch besiegt. Doch Diekmeier vergab eine 100-Prozentige und blieb so auch in seinem 192. Bundesliga-Spiel ohne eigenen Treffer. "Wenn er an allen Szenen beteiligt war, ist er heute natürlich 'Man of the match'", sagte Gisdol schmunzelnd.

Der Trainer hatte gut lachen. Ob es nun sein Schicksalsspiel war, sei dahingestellt. Der Fußballlehrer hatte allerdings sehr viel riskiert - und hat umso mehr gewonnen.

Das Siegen nicht verlernt - HSV schlägt Stuttgart



























