HSV-Ergebniskrise: Ist Arp die Lösung? von Matthias Heidrich, NDR.de

"Der weiß, wo das Tor steht" - das größte Kompliment für einen Stürmer. Wenn es um HSV-Talent Jann-Fiete Arp geht, fällt dieser Satz sehr oft. Fünf Treffer in fünf Spielen bei der U17-WM in Indien, sieben in der U19-Bundesliga - bei drei Einsätzen: Der 17-Jährige ist ein Vollblutstürmer und weiß nachweislich, wo das Tor steht. "Tore schießen ist meine Aufgabe. Als Kind wollte ich immer die Nummer neun haben, weil ich derjenige war, der die Tore schießt, egal in welcher Mannschaft", sagt Arp. Im Abschluss hapert es bei den Profis des Hamburger SV in dieser Saison gewaltig. Bobby Wood und Co. bringen es aktuell auf schmale sechs Treffer in neun Spielen. Da liegt es auf der Hand, Arp schon jetzt näher an das Bundesligateam heranzuführen, was der HSV nun tun möchte.

Privatlehrer für das Toptalent

Die U17-WM ist für die DFB-Auswahl nach der 1:2-Pleite am vergangenen Sonntag im Viertelfinale gegen Brasilien (Tor durch Arp) beendet. Der Youngster wird im kommenden Jahr sein Abitur machen, konnte deswegen bislang nur einmal in der Woche bei den Profis trainieren. "Wir versuchen, zwei weitere Trainings-Tage möglich zu machen", sagte Sportchef Jens Todt der "Bild". Dafür will der HSV seinem Toptalent einen Privatlehrer zur Seite stellen, mit dem Arp den verpassten Schulstoff nach den Übungseinheiten nachholt. Nur dann wären weitere Bundesligaeinsätze nach seinem Vier-Minuten-Debüt im Derby gegen Werder (0:0) möglich und auch sinnvoll. Dass die Hamburger eine Blutauffrischung im Angriff dringend benötigen, kann keiner ernsthaft bestreiten.

Todt würde gerne nochmal verlängern

Videos 02:16 Arp: Das Sturmtalent aus dem HSV-Campus Hamburg Journal Seit dem vergangenen Juni ist der neue HSV-Campus eröffnet. Hier sollen die Bundesligaspieler der Zukunft geformt werden. Jann-Fiete Arp ist der prominenteste unter ihnen. Video (02:16 min)

Seit 2010 spielt Arp für den Hamburger SV, verlängerte seinen Vertrag erst im Juni bis 2019, obwohl auch mehrere europäische Topclubs an ihm interessiert gewesen sein sollen. Todt würde den 17-Jährigen am liebsten schon die nächste Verlängerung unterschreiben sehen. "Wir sind gesprächsbereit, was seine Zukunft angeht", sagte der Sportchef jüngst der "Hamburger Morgenpost". Arp-Berater Jürgen Milewski sieht die Situation jedoch entspannt: "Fiete hat doch gerade erst verlängert. Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir uns sicher mit dem HSV unterhalten." Alles andere wäre aus Spieler- und Berater-Sicht auch unclever. Weitere Bundesligaeinsätze und mögliche Tore in der Ersten Liga würden den Marktwert Arps sehr wahrscheinlich durch die Decke gehen lassen und dessen Verhandlungsposition noch komfortabler machen.

Option für Hertha-Spiel?

Möglich, dass der Youngster sogar schon eine Alternative für die Auswärtspartie am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei der Hertha in Berlin ist. Derzeit sind Herbstferien in Hamburg, Arp könnte also die ganze Woche bei den Profis trainieren. "Es ist gut vorstellbar, dass Fiete eine Rolle spielt. Aber einen Jugend-Bonus wird es sicher nicht geben, es geht über Leistung", sagte Todt der "Hamburger Morgenpost". Übersetzt in Tore hat Arp die bislang immer gebracht - nur halt im Jugendbereich.

