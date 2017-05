Stand: 14.05.2017 11:54 Uhr

HSV und Wolfsburg: Null Bock auf Relegation

Die Szene in der Gelsenkirchener Fußball-Arena hatte etwas von einem Déjà-Vu. So wie im Jahr 2001 die Schalker Fans auf dem Stadion-Bildschirm verfolgten, wie der FC Bayern den Königsblauen die Meisterschaft entriss, so zitterte Pierre-Michel Lasogga in den Katakomben am Fernseher beim Spiel des VfL Wolfsburg gegen Mönchengladbach mit. Wegen einer Gewitterunterbrechung lief die Partie dort noch - beim Stand von 1:1 wusste Lasogga genau: Ein weiteres Tor der Wolfsburger würde für seinen HSV den sicheren Gang in die Relegation bedeuten. Im Gegensatz zum Drama vor 16 Jahren passierte in Wolfsburg jedoch nichts mehr. Lasogga lächelte breit und stapfte entschlossen in die Kabine. Der HSV hat den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand - und ausgerechnet Lasogga, der den HSV 2014 in der Relegation mit einem Treffer gegen die SpVgg Greuther Fürth vor dem Absturz rettete, hatte durch sein Tor zum 1:1 auf Schalke dafür gesorgt.

Zitterpartie für HSV-Fans Hamburg Journal - 13.05.2017 19:30 Uhr Bis ganz zum Ende bleibt es dramatisch für die HSV-Anhänger in den Kneipen: Lasoggas Ausgleichstreffer bedeutet, dass der HSV weiter Chancen auf den Klassenerhalt hat.







Lasoggas erstes Tor seit April 2016

"Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich bin heute sehr glücklich. Das tut gut, der Mannschaft so zu helfen", sagte Lasogga, der zuletzt aufs Abstellgleis geraten war, im Interview mit NDR 2. Sein eigentlich verunglückter Schuss (Sportchef Jens Todt: "Er hat ihn reingemurmelt") vertrieb zumindest schon mal das Schreckgespenst des direkten Abstiegs aus der Bundesliga. Sein erstes Tor seit April 2016 feierte der bullige Stürmer mit einem Sprint über knapp hundert Meter vor die Kurve mit den ekstatischen HSV-Fans. Doch das war nur der Auftakt des Dramas: Als Sead Kolasinac unmittelbar darauf per Kopf zum vermeintlichen Schalker Sieg traf, schien alles vorbei - doch Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) pfiff die Szene und dann direkt auch das Spiel ab. Der Ball war nach der vorherigen Ecke in der Luft durchs Aus geflogen. "Der Begriff 'Wechselbad der Gefühle' reicht für sowas nicht aus", sagte HSV-Boss Heribert Bruchhagen sichtlich erschöpft, aber erleichtert: "Jetzt wollen wir den direkten Klassenerhalt - und dieses Spiel macht Hoffnung."

Gomez: "Der Druck liegt bei Hamburg"

Jonker: "Beschäftigen uns nicht mit der Relegation" NDR 2 - 14.05.2017 13:48 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Vor dem entscheidenden Duell um den Relegationsplatz beim Hamburger SV bemüht sich Wolfsburgs Trainer Andries Jonker um Ruhe und Optimismus.







Nur ein Sieg gegen Wolfsburg bewahrt den HSV vor dem dritten Entscheidungs-Duell mit dem Zweitliga-Dritten nach 2014 und 2015. Und deshalb sehen sich die Niedersachsen psychologisch im Vorteil: "Der Druck liegt bei Hamburg, sie müssen gewinnen", sagte VfL-Stürmer Mario Gomez. Auch er und seine Mitspieler hatten zuvor durch die Regenpause Gelegenheit, das Geschehen auf den anderen Plätzen zu verfolgen. "Du siehst, Hamburg verliert. Dann sitzt du ewig da und wartest, hörst, wie Hamburg den Ausgleich macht", beschrieb Gomez die bangen Minuten: "Dann macht Schalke das 2:1, Riesenjubel hier unten." Doch der vermeintliche Treffer zählte nicht. "Dann war die Frage: Was machen wir? Gehen wir voll drauf? Oder versuchen wir kontrolliert weiter zu spielen und vielleicht noch den Lucky Punch zu machen?"

"99 Prozent wollten dieses Spiel - wir nicht"

Wolfsburg entschied sich zur Verwunderung vieler Beobachter für die zweite Variante. Dabei hätte das Team mit einem Sieg alles klar machen können. Doch die verunsicherten Niedersachsen hoffen im Falle einer Niederlage in Hamburg anscheinend, dass der FC Augsburg zeitgleich zwei Tore höher in Hoffenheim verliert. Dann würde der FCA auf den Relegationsrang abrutschen. "Es geht auch ums Torverhältnis", sagte Gomez. "99 Prozent der Deutschen haben sich dieses Spiel gewünscht, wir nicht", erklärte Wolfsburgs Top-Torschütze (16 Treffer) weiter: "Wir müssen da einfach den Sack zumachen", sagte er NDR 2. Im 20. Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit droht Wolfsburg der Gang in die Zweitklassigkeit. Der Druck könnte größer kaum sein - für Gomez ein Vorteil. "Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, haben wir plötzlich Aggressivität, Willen und die spielerische Klasse", sagte der 31-Jährige.

Das Finale am kommenden Sonnabend könnte aber noch ein Kuriosum parat halten. Sollte der HSV gegen Wolfsburg 3:2 gewinnen und Augsburg gleichzeitig 0:2 in Hoffenheim verlieren, wären der VfL und Augsburg mit jeweils 37 Zählern und 35:53 Toren punkt- und torgleich. Dann würde der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams zählen - und Wolfsburg (2:0 in Augsburg, 1:2 zu Hause) den Klassenerhalt bescheren...

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.05.2017 | 22:30 Uhr