HSV trifft auf "Vorbild" Freiburg

Die Samstagabend-Partie der Fußball-Bundesliga wird als "Topspiel" des Wochenendes vermarktet. Auf den ersten Blick mag es daher verwundern, dass das Heimspiel des Tabellen-15. Hamburger SV gegen den Tabellenachten SC Freiburg am Sonnabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) als "Topspiel" angesetzt wurde. Auf den zweiten Blick aber macht das durchaus Sinn: Die beiden Mannschaften zählen zu den Top-Teams der jüngsten Wochen, holten aus den vergangenen acht Ligapartien 15 (HSV) beziehungsweise 14 Punkte (Freiburg) - mehr schaffte im gleichen Zeitraum nur der FC Bayern (22). Aber nicht nur der sportliche Höhenflug eint die Nord- und Süddeutschen: Beide Clubs wissen die Lage auch richtig einzuschätzen: "Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen", erklärte HSV-Sportchef Jens Todt im NDR Sportclub, Freiburgs Trainer Christian Streich ist sich sicher, dass "die Jungs jetzt nicht anfangen zu spinnen".

Bruchhagen: "Der Trend sollte anhalten" Sportclub - 19.02.2017 22:50 Uhr Heribert Bruchhagen warnt vor dem Spiel gegen Freiburg: "Wir müssen erst einmal zeigen, dass wir zuhause in der Lage sind, das Spiel zu machen. Wir sind weiter in einer sportlich prekären Situation."







Gisdol lobt Freiburg: "Ruhe ist ein Geheimnis des Erfolgs"

Nachhaltigkeit und Ruhe sind auch solche Stichworte, mit denen Freiburg oft in Verbindung gebracht wird. Volker Finke war im Breisgau trotz mehrerer Abstiege 16 Jahre als Cheftrainer in der Verantwortung, baute dort das bundesweit angesehene Nachwuchsleistungszentrum auf. Streich ist inzwischen fünf Jahre Chefcoach in Freiburg, war dort zuvor von 1995 bis 2011 Jugend-Trainer und hat auch schon einen Abstieg "überlebt". Dort herrsche "immer eine unglaubliche Ruhe, was auch ein Geheimnis des Erfolgs ist", erklärte HSV-Trainer Markus Gisdol am Donnerstag.

Bruchhagen: Es bleibt bis zum 34. Spieltag eng

Auf Langzeitwirkung scheinen die Clubverantwortlichen inzwischen beim HSV zu setzen. Obwohl der klassische Effekt des Trainerwechsels im September beim damals sieglosen Tabellenletzten zunächst ausblieb - Gisdol holte aus fünf Partien lediglich einen Punkt - bewiesen die Hamburger Geduld. Der Trainer bekam Zeit und Ruhe für seine Analyse und seine Veränderungen. "Es gilt der Satz: 'In der Euphorie und in der Depression trifft man keine guten Entscheidungen.' Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Dinge sacken und sich nicht treiben lässt", sagte HSV-Clubchef Heribert Bruchhagen der ARD. Es werde Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Gisdol geben, aber "im Augenblick ist der Fokus ganz auf den Sport gerichtet". Bruchhagen sieht den Trend in die richtige Richtung, aber "wer nach zehn Spieltagen zwei Punkte hat, weiß einfach sicher, dass er bis zum 34. Spieltag hochkonzentriert sein muss".

Gisdol kann Bestbesetzung aufbieten

In die positive sportliche Gesamtentwicklung passt, dass das Krankenlager der Hamburger nahezu leer ist. Einziger Ausfall ist Finn Porath (Sprunggelenks-Blessur), der Mittelfeldspieler kam aber erst zu einem Kurzeinsatz im November beim 2:2 in Hoffenheim. Michael Gregoritsch ist nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob der Österreicher spielen wird, ließ Gisdol am Donnerstag offen: "Da müssen wir abwarten. Bislang hat sein Fuß nicht reagiert" Kyriakos Papadopoulos, sowohl gegen Leverkusen als auch in Leipzig gefeierter Torschütze, wurde zwar jüngst im Training geschont, sei aber "zu 100 Prozent fit". Der HSV-Trainer kann also in Bestbesetzung spielen lassen und nach eigener Einschätzung auch müssen: "Freiburg ist ein vermeintlich kleiner Name, aber man muss immer eine große Leistung zeigen, um sie zu bezwingen." Sollte sein Team Freiburg schlagen, wäre es für Gisdol eine Premiere - in den bisherigen vier Duellen (als Hoffenheim-Coach) mit Streich gab es viermal ein Remis.

