Stand: 14.11.2017 11:49 Uhr

Im HSV-Richtungsstreit bahnt sich eine Lösung an

In den Streit um die Neubesetzung und damit die zukünftige Ausrichtung des Aufsichtsrates bei der HSV Fußball AG ist Bewegung gekommen. Zwar ist noch völlig offen, wer am Ende auf der Liste von Vereinspräsident Jens Meier steht. In Karl J. Pojer, dem Vorsitzenden von Hapag-Lloyd-Cruises, hat aber ein potenzieller Kandidat nun abgesagt, damit ist ein Platz wieder vakant. Meier hat als Präsident des e.V., dem größten Anteilseigner (76,19 Prozent), automatisch einen Sitz im Kontrollgremium und ist befugt, das Gremium gemeinsam mit einem dreiköpfigen Beirat zu besetzen. Er könnte nun Mäzen Klaus-Michael Kühne entgegenkommen und wieder einen Vertrauten des Investors ins Boot holen.

Am morgigen Mittwoch sollen die bisherigen Kontrolleure (Meier, Bernd Bönte, Andreas Peters, Karl Gernandt, Dieter Becken und Felix Goedhart) über die Kandidaten für den Aufsichtsrat informiert werden. Das Gremium wird am 18. Dezember gewählt.

Gernandt zieht sich zurück

Meiers Liste besteht - inoffiziell - aus HEK-Chef Jens Luther, Ex-Profi Marcell Jansen sowie Goedhart, Peters und Meier selbst. Gernandt zählt offenbar nicht mehr dazu. Kühne hatte moniert, dass das Kontrollgremium nicht aus unabhängigen Persönlichkeiten mit Führungs- und Wirtschaftskompetenz bestehen könnte, sondern aus "größtenteils vereinsabhängigen Personen, die einseitig von Vereinspräsident Meier nach Anhörung eines Beirats bestimmt werden sollen." Aus diesem Grund habe sich sein Vertrauter Gernandt entschlossen, "einem solchen Aufsichtsrat nicht mehr anzugehören". Kühne ging noch einen Schritt weiter und drohte mit seinem Rückzug als Geldgeber, wenn der Aufsichtsrat nicht in seinem Sinne besetzt werde.

Ertel: Kühnes Worte "anmaßend"

Der frühere Chefkontrolleur Manfred Ertel kritisierte die Äußerungen von Kühne im NDR Interview als "anmaßend". Kühne besitze zwar als zweitgrößter Anteilseigner (20,57 Prozent) und Geldgeber (geschätzte 100 Millionen Euro) "moralische Ansprüche", mehr aber auch nicht. Mit seinem Rundumschlag habe er die Kandidaten förmlich "in die Tonne getreten" und damit aber auch Meier ("der einen guten Job macht") und Vorstandschef Heribert Bruchhagen "beschädigt". Der Club müsse "irgendwann auch einem Investor zeigen, wo Barthel den Most holt" und sagen: "So geht es nicht weiter". Gleichwohl erwartet Ertel eine "für beide Seiten gesichtswahrende Lösung".

Kehrt Bernd Hoffmann zurück?

Die könnte Bernd Hoffmann heißen. Der frühere HSV-Vorstandschef steht zwar nicht auf Meiers Liste, erwägt aber laut "Hamburger Abendblatt" bei den Hanseaten wieder mitzumischen. So sei der 54-Jährige zuletzt häufiger bei HSV-Veranstaltungen aufgetaucht und gebe zum Jahresende auch seine Anteile an einer Spielerberatungs-Agentur ab - ein möglicher Interessenskonflikt wäre damit ausgeräumt. Hoffmann hatte 2010 Kühne ins HSV-Boot geholt, der Milliardär war mit einer millionenschweren Finanzspritze an den Verpflichtungen der Spieler Jansen, Dennis Aogo, Paolo Guerrero, Heiko Westermann und Dennis Diekmeier beteiligt. Und Hoffmann ist auch jetzt noch überzeugt, dass es beim HSV eine Lösung mit Kühne geben kann: Das zeige das Beispiel Hapag-Lloyd, bei dem Kühne ebenfalls Anteilseigner (19 Prozent) ist. Das Unternehmen komme "aus einer existenzbedrohenden Schifffahrtskrise offensichtlich gestärkt hervor" - ein Modell für den HSV?

