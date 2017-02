Stand: 23.02.2017 14:00 Uhr

Gisdol ohne Illusionen: "Uns trennen Welten"

Der Hamburger SV ist auf dem Vormarsch. Daran hat auch das 2:2 gegen den SC Freiburg nichts geändert. 16 Punkte aus den jüngsten neun Spielen - in dieser Phase war nur Tabellenführer FC Bayern (23) erfolgreicher. Am Sonnabend (15.30 Uhr/NDR Livecenter) gastiert der HSV in München. Ist das ein Spitzenspiel? Trainer Markus Gisdol reagierte bei der Pressekonferenz mit einem Lachen und gab sich keinen Illusionen hin: "Aktuell trennen uns Welten. Aber ich hoffe, dass das irgendwann in der Zukunft mal wieder ein Spitzenspiel sein wird." Auch wenn die Bayern zuletzt in der Bundesliga ab und an den Eindruck erweckt hätten zu straucheln, "am Ende hat es immer noch gereicht". Der FC Arsenal habe in der Champions League den Fehler gemacht zu glauben, auf einen geschwächten deutschen Rekordmeister zu treffen. Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Co. reisten mit einer 1:5-Klatsche zurück nach London.

Nur Papadopoulos fällt (wohl) aus

Immerhin kann Gisdol bei den Bayern fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Bei den zuletzt erkrankten Nicolai Müller und Luca Waldschmidt ist der Coach ebenso "positiv" gestimmt wie bei Albin Ekdal und Dennis Diekmeier. Selbst bei den angeschlagenen Aaron Hunt und Michael Gregoritsch spricht wohl nichts gegen einen Einsatz. "Bei Bobby Wood habe ich große Hoffnung, dass wir für das Wochenende etwas hinbekommen", sagte Gisdol über den Angreifer, der gegen Freiburg wie Müller schmerzlich vermisst worden war. Einziger Ausfall dürfte der von Kyriakos Papadopoulos (Schulter) sein. "Stand heute kann er nicht spielen", wollte sich der Trainer am Donnerstag aber noch nicht final festlegen.

Blick aufs eigene Team, nicht nur auf den Gegner

Aber mit welcher Taktik tritt der HSV bei den Bayern an? Ein besonders defensiver HSV ist jedenfalls nicht zu erwarten. Natürlich könnte es mit Blick auf den Gegner "am meisten Sinn machen", einen weiteren Defensivmann ins Spiel zu bringen, meinte Gisdol. "Auf der anderen Seite muss ich aber auch gucken, was meiner Mannschaft gut tut. Was ihr Sicherheit gibt und wie sie sich gefunden hat."

Zu guter Letzt ist da ja aber auch noch der sogenannte "Bayern-Dusel", gerade wieder in Berlin zu bestaunen, als die Münchner in der letzten Sekunde der sechsminütigen Nachspielzeit bei Hertha BSC noch zum Ausgleich kamen. Die folgenden Diskussionen habe er mitbekommen, er wisse aber, dass dabei weder Dusel noch Glück ausschlaggebend seien. "Das ist doch kein Zufall. Die Bayern haben einfach so viel Qualität, dass es ihnen immer wieder gelingt, so spät noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen", meinte Gisdol. Sein Rezept? "Wir haben den nötigen Mut und wollen mit wenig Fouls und Wechseln auskommen, damit nach 90 Minuten mit einem guten Ergebnis für uns abgepfiffen wird."

