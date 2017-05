Stand: 17.05.2017 15:30 Uhr

HSV muss um Müller-Einsatz bangen

Der Fußball-Bundesligisten Hamburger SV muss vor dem Saisonfinale am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) im Volksparkstadion gegen den VfL Wolfsburg um den Einsatz von Hoffnungsträger Nicolai Müller bangen. Der Flügelstürmer musste das Training am Mittwoch angeschlagen abbrechen. Mit bandagiertem linken Knie stapfte der 29-Jährige in die Kabine. Eben jenes Knie, in dem vor sechs Wochen das Innenband gerissen war. Auch Pierre-Michel Lasogga und Albin Ekdal mussten die Einheit vorzeitig beenden.

Auch Ekdal und Lasogga angeschlagen

Lasogga, der dem HSV mit seinem Treffer beim 1:1 bei Schalke 04 am vergangenen Sonnabend die Chance auf die direkte Rettung wahrte, verließ wegen Oberschenkelproblemen den Rasen. Während der Angreifer gegen Wolfsburg wohl wieder nur für eine Jokerrolle vorgesehen wäre, sind Müller und Ekdal, der zuletzt mit einem Muskelbündelriss gefehlt hatte, Comeback-Kandidaten.

Bruchhagen: "Wir werden es schaffen"







"Haben auch Heimspiele ohne Lasogga und Müller gewonnen"

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen räumte ein, dass die Rückschläge für eine "angespannte Stimmung" beim HSV gesorgt haben. "Aber wir haben auch Heimspiele ohne Lasogga und Müller gewonnen", meinte Bruchhagen. Vom HSV, der sich am Donnerstag und Freitag wieder im abgeschiedenen Trainingslager in Rotenburg/Wümme vorbereiten wird, gab es vorerst keine Aussagen über die Schwere der Verletzungen. Das Spieler-Trio sollte zunächst eingehend untersucht werden.

In der Relegation wartet wohl Braunschweig

Jonker: Zuversicht durch Zusammenhalt







Dennoch verbreitete Bruchhagen Optimismus: "Wir haben die Chance, das Klassenziel zu erreichen, und wir werden es schaffen." Um die Klasse direkt zu halten, benötigt der HSV einen Heimsieg gegen den Nordrivalen. Wolfsburg würde ein Remis reichen, könnte im Falle einer Niederlage aber auch von einer hohen Pleite des FC Augsburg in Hoffenheim profitieren. Der Drittletzte der Bundesliga kann sich auf ein Relegationsduell (25. und 29. Mai) gegen Eintracht Braunschweig einstellen, das sehr wahrscheinlich die Zweite Liga als Tabellendritter abschließen wird.

