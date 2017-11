Stand: 04.11.2017 07:39 Uhr

HSV gegen Stuttgart: Schonfrist für Gisdol

Seit acht Spielen wartet der Hamburger SV in der laufenden Bundesligasaison schon auf einen Sieg - eine Bilanz, die in der jüngeren HSV-Vergangenheit längst einen Trainerwechsel nach sich gezogen hätte. Bruno Labbadia musste im September 2016 nach fünf sieglosen Spielen gehen, Joe Zinnbauer ein Jahr zuvor nach sechs Partien ohne Dreier. Bert van Marwijk wurde im Februar 2014 nach acht Niederlagen in Serie entlassen. Bei Thorsten Fink (fünf Spiele) und Mirko Slomka (drei) war nach schwachen Saisonstarts sogar noch schneller Schluss. Der aktuelle HSV-Coach Markus Gisdol hingegen genießt (offiziell) noch das Vertrauen der Vereinsbosse. Vor dem Heimspiel heute (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den VfB Stuttgart äußerte sich Sportchef Jens Todt im NDR deutlich: "Unsere Reihen sind geschlossen. Und es ist kein Naturgesetz, dass beim HSV im Herbst die Trainer entlassen werden."

Gisdol: "Die Mannschaft funktioniert" 02.11.2017 15:23 Uhr Markus Gisdol blickt trotz zuletzt acht sieglosen Spielen zuversichtlich nach vorn. "Die Mannschaft funktioniert", sagte der HSV-Trainer, es gehe nur noch um Kleinigkeiten und Feinjustierungen.







Bruchhagen: "Notwendigkeit, zu Punkten zu kommen"

Gleichwohl ist der Druck auf Gisdol gestiegen: "Wir spielen gegen einen Aufsteiger, und es besteht die Notwendigkeit, zu Punkten zu kommen", sagte Clubchef Heribert Bruchhagen. Dennoch will der 69-Jährige auf der Trainerposition für Kontinuität sorgen. Das spürt auch Gisdol. Das besonnene Umfeld sei eine "gute Basis, um uns zu befreien und in bessere Tabellenregionen vorzustoßen", sagte der HSV-Coach am Donnerstag und ergänzte: "Ich kenne schwierige Situationen. Für mich ist es wichtig, nicht in Problemen zu denken, sondern in Lösungen."

Startelf-Debüt für Arp?

Eine solche Lösung könnte Sturmjuwel Jann-Fiete Arp sein. Möglicherweise beordert Gisdol den 17-Jährigen erstmals in die Startelf: "Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen, dass es die Überlegung gibt." Arp hatte am vergangenen Sonnabend bei Hertha BSC (1:2) für viel Schwung gesorgt und den Anschlusstreffer erzielt. Allerdings halte er nicht viel davon, "jungen Spielern zu früh zu viel Verantwortung zu übertragen", erklärte Gisdol. Wichtig sei es, dass die etablierten Spieler "wieder stabiler" würden. Dafür hatte der Trainer bereits in den vergangenen Tagen die Zügel angezogen.

Verzichten muss der Chefcoach auf Sejad Salihovic (Wadenprobleme), dagegen ist Vasilije Janjicic nach überstandener Virusinfektion wieder fit.

