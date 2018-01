Stand: 04.01.2018 15:19 Uhr

HSV: Und jährlich grüßt der Abstiegskampf von Matthias Heidrich, NDR.de

Im Winter schon mit dem Rücken zur Wand stehen, das kennt der HSV mittlerweile. Auch nach dieser Halbserie geht es für den Bundesliga-Dino wieder ums Überleben. Tabellenplatz 17 mit 15 Punkten nach 17 Spielen ist eine denkbar schlechte Ausgangsposition. Der Teamcheck für die Rückrunde.

So lief die Hinrunde

Tabellendritter nach dem zweiten Spieltag mit sechs Punkten: Für die leidgeprüften HSV-Fans war der Beginn der Saison 2017/2018 ein Fest. Die Auftaktsiege zu Hause gegen Augsburg und in Köln ließ die Anhängerschaft der Hamburger von einer sorgenfreieren Serie träumen. Allerdings nur kurz. Nach den folgenden vier Zu-Null-Niederlagen und insgesamt acht Partien in Serie ohne Sieg fanden sich die Hanseaten auf Relegationsplatz 16 wieder. Die Heimsiege gegen Stuttgart und Hoffenheim gaben danach Hoffnung, die trostlose Nullnummer gegen Wolfsburg und die Niederlage gegen Frankfurt nahmen sie wieder. Konstanz ist immer noch ein Fremdwort in Hamburg.

Trotzdem wird die Hinserie 2017/18 vielen auch positiv in Erinnerung bleiben. Als jene, in der Jann-Fiete Arps Stern im Volksparkstadion aufging. Der Nachwuchsstürmer feierte beim 0:0 im Derby gegen Werder sein Bundesliga-Debüt - mit 17 Jahren. Acht Einsätze (sechs von Beginn an) und zwei Tore später ist Arp die personifizierte Hoffnung auf eine bessere Zukunft beim Rautenclub.

Wer kommt, wer geht?

"Wir schauen immer, ob es eine Gelegenheit gibt, sich auf Anhieb zu verstärken. Wenn es die gibt, sind wir auch bereit zu handeln. Aber wir müssen nicht. Unsere Mannschaft ist grundsätzlich intakt", sagte Sportchef Jens Todt vor dem Abflug ins Trainingslager nach Spanien. Admir Mehmedi hätten die Hanseaten gerne von Bayer Leverkusen losgeeist. Aber "nach derzeitigem Stand gibt es keine Möglichkeit, ihn in diesem Winter zu verpflichten", so Todt, schob aber noch hinterher: "Mal gucken, was der Januar sonst noch so hergibt." Nicht hergeben wollen die Hamburger Walace. Der defensive Mittelfeldspieler würde gerne weg, um mit Blick auf die kommende WM in Russland mehr zu spielen. Möglich, dass der HSV bei einem entsprechenden Angebot doch schwach wird und dann auch ohne die Hilfe von Millardär Klaus-Michael Kühne etwas Geld zur Verfügung hat, um in die Offensive zu investieren.

Einen "Neuzugang" hatte der HSV bereits kurz vor dem Jahreswechsel präsentiert. Mit Johannes Spors wird ab dem 1. Februar ein neuer Scouting-Leiter und Kaderplaner beim Bundesliga-Dino tätig sein. Der 35-Jährige kommt vom Liga-Rivalen RB Leipzig an die Elbe. "Es ist eine reizvolle Aufgabe, das HSV-Scouting nachhaltig auszubauen und eine langfristige Kaderplanung zu implementieren", sagte Spors. Die haben die chronisch klammen Hamburger nötiger denn je.

Der Trainer

Gut ein Jahr ist Trainer Markus Gisdol nun beim HSV im Amt. Er kam in einer prekären Situation, schaffte mit dem Club aber am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Rettung, steht nun aber schon wieder mit dem Rücken zur Wand. "Es ist unglaublich, wie viele Punkte wir liegen gelassen haben", sagte der 48-Jährige mit Blick auf die vergangene Hinrunde. Das hatte vielfältige Gründe. Unter dem Strich bleibt allerdings festzuhalten, dass auch der ehemalige Hoffenheim-Coach dem seit Jahren taumelnden Dino bislang keinen Halt in Form einer klaren Spielidee geben konnte. Im Trainingslager liegt Gisdols Fokus nun "auf dem Umschaltspiel. Da haben wir Nachholbedarf."

Erwartungen an die Rückrunde

In der vergangenen Saison hatte der HSV zur Halbzeit nur 13 Zähler auf dem Konto, holte in der zweiten Saisonhälfte aber noch 25 und rettete sich so am letzten Spieltag direkt. Nach den mageren 15 Punkten aus den ersten 17 Spielen der aktuellen Serie ist allen Verantwortlichen bewusst, dass es erneut ein Ritt auf der Rasierklinge für den Dino wird. Klar, dass Todt einer "brutalen Rückrunde" entgegensieht: "Wir müssen 22, 23 Punkte holen." Acht Heimspiele haben die Hamburger, unter anderem gegen Köln, Hannover, Mainz und Freiburg. Der Schlüssel zum direkten Klassenerhalt wird wohl im Volksparkstadion liegen. Auch wenn Vorstandschef Heribert Bruchhagen sagt: "Wir müssen alle Ressourcen mobilisieren, um in der Bundesliga zu bleiben."

